Terremoto nella notte in Grecia, forte scossa di magnitudo 4.5 avvertita anche in Puglia e Calabria Scossa di terremoto di magnitudo 4.5 durante la notte di oggi, martedì 9 aprile. Il sisma ha fatto tremare la terra in Grecia intorno alle 00.59 (ora locale) e ha avuto epicentro nella regione dell'Etolia-Acarnania. La scossa è stata avvertita anche in Puglia e Calabria intorno alle 23.59 (ora locale)

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella notte la terra ha tremato in Grecia, dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 intorno alle 00.59 (ora locale). La scossa è stata avvertita anche in Italia (dove erano le 23.59), in particolare in Puglia e in Calabria.

Secondo quanto riporta L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sul suo sito ufficiale, il sisma ha avuto ipocentro a 29 chilometri di profondità ed epicentro nella regione dell'Etolia-Acarnania. Secondo la stampa greca, l'epicentro è stato localizzato a una distanza di 3 km a ovest di Amfilochia e 246 chilometri a nordovest da Atene.

Per il momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma le autorità greche stanno monitorando la situazione, soprattutto nei centri più vicini all'epicentro del sisma.

In aggiornamento