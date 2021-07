Entra nel vivo il Piano Estate del Ministero dell'istruzione, con una serie di attività, che continueranno anche a luglio e in alcuni casi ad agosto, per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti e recuperare la socialità almeno in parte perduta nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19 e in attesa dell'inizio del prossimo anno scolastico. "Con il Piano Estate ripartiamo dalle nostre studentesse e i nostri studenti, mettiamo a disposizione gli ambienti scolastici per attività, laboratori digitali, robotica, lingue, sport – ha detto il ministro Patrizio Bianchi a Fanpage.it -. C’è un programma molto ricco, sostenuto da oltre mezzo miliardo di finanziamenti da parte del Ministero dell’Istruzione. C’è grande gioia nel vedere la partecipazione delle scuole di tutta Italia con iniziative che stanno coinvolgendo e coinvolgeranno studentesse e studenti per i mesi di giugno, luglio e in alcuni casi agosto, per poi prepararsi all’accoglienza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze a settembre".

Tante le attività in programma. "In questi giorni sto visitando le scuole che, da nord a sud, hanno aderito al Piano Estate – ha aggiunto ancora il Ministro -: sono sorpreso dalla vitalità, dallo spirito d’iniziativa, dalla voglia di stare insieme, di apprendere, dallo spirito di servizio della comunità scolastica. Dalla musica alla danza, dall’arte allo sport, dai tornei alle escursioni in barca a vela, fino ai laboratori digitali, di robotica, musical, yoga: la scuola è il motore della società, la scuola si mette al centro della comunità, soprattutto in quelle parti del Paese che erano state oggettivamente segnate di più, non solo dalla pandemia, ma da difficoltà precedenti. È una premessa per l’inizio del prossimo anno scolastico: una scuola ‘affettuosa’, che sappia stare al fianco dei nostri bambini e ragazzi, che, partendo dai più fragili, sia punto di riferimento per tutta la comunità e le famiglie".

I numeri del Piano Estate

Secondo dati del Ministero, sono oltre 520 i milioni assegnati fra dl sostegni, Pon (fondi europei) e fondi per le povertà educative per consentire a studentesse e studenti durante i mesi estivi di usufruire di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. Tutte le scuole hanno avuto un fondo minimo (per una media di 18mila euro a scuola) e oltre 5.100 scuole hanno avuto risorse aggiuntive fra Pon e fondi per le povertà educative. Al momento sono 1.7 milioni le ore aggiuntive che saranno garantite con i moduli Pon. A fine maggio lo stesso ministero aveva fatto sapere che hanno fatto domanda per ricevere i fondi 5.162 scuole statali, 667 paritarie, 59 Centri di Istruzione per gli adulti.

Le attività in programma

Da Nord a Sud sono tante le attività organizzate dalle scuole nell'ambito del Piano Estate. All'I.I.S. Amedeo d'Aosta dell'Aquila, ad esempio, nel mese di giugno è stato sviluppato un laboratorio espressivo centrato sulla poesia, su tecniche espressive attraverso i linguaggi del teatro e del ritmo e di arte e territorio con uscite guidate nel centro cittadino, che continuerà anche nel corso del prossimo anno scolastico. L'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Valentia ha organizzato dal 14 giugno fino a fine agosto attività su una barca a vela di 15 metri sequestrata agli scafisti, coniugandole ad un percorso di archeologia, musei, cinema, sport e jazz. Ancora, al Liceo Tasso di Salerno per tutto il mese di luglio verrà portato avanti un progetto di scrittura e sceneggiatura per la realizzazione, a settembre, di uno spettacolo teatrale di messa in scena delle emozioni. Molte scuole hanno deciso di affidarsi ad attività di trekking per il recupero della socialità e la scoperta del territorio, come l'Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico "A. Fossati – M. Da Passano" di La Spezia e l'Istituto Nautico San Giorgio di Genova. All'Istituto Comprensivo di Casteggio (Padova) fino a metà a luglio ci saranno attività ludiche in lingua inglese e attività in fattoria didattica per i bambini delle scuole dell’infanzia, ma anche educazione cinofila e pet therapy e attività di giocoleria. In Piemonte si punta sulle nuove tecnologie: al liceo Galileo Galilei di Alessandria fino a metà luglio ci saranno laboratori motori, di robotica, di matematica e fisica e laboratori artistico espressivi.