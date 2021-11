Scuola, al via la settimana della RiGenerazione: progetti su riciclo e sostenibilità in tutta Italia Al via dal 3 al 5 novembre 2021 la prima edizione della settimana nazionale della RiGenerazione, indetta dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’attuazione di RiGenerazione Scuola, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole. Tante le iniziative realizzate dalle scuole in tutta Italia sui temi legati a riciclo, sostenibilità, rispetto dell’ambiente e riuso.

A cura di Ida Artiaco

Riciclo, sostenibilità, rispetto dell'ambiente e riuso. Sono queste alcune delle parole d'ordine della prima edizione della settimana nazionale della RiGenerazione, indetta dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’attuazione di RiGenerazione Scuola, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, in programma dal 3 al 5 novembre. Ci saranno laboratori, dibattiti e altre iniziative che hanno preso vita in numerosi istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio nazionale e che saranno presentati domani nel corso dell'incontro di apertura alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della sottosegretaria Barbara Floridia, con un evento che si svolgerà a Roma, a Villa Piccolomini a partire dalle 10.30.

L'obiettivo di RiGenerazione Scuola

Come si legge sul sito ufficiale dell'iniziativa, il piano mira a "rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo. La scuola crea, così, non solo il nuovo alfabeto ecologico ma si trasforma in luogo nel quale si azzerano i conflitti tra le generazioni e si impara a crescere in modo sostenibile". Al centro delle attività, i temi del riciclo, della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e del riuso.

Le attività più originali

Tante sono le attività originali realizzate dalle scuole italiane per la settimana nazionale della RiGenerazione. Al liceo Pascasino di Marsala, ad esempio, tutte le classi prime saranno impegnate in una ricreazione prolungata all'aperto. Accompagnati dai loro docenti, le ragazze e i ragazzi si recheranno al Parco della Salinella e a Villa Cavallotti, due zone con aree verdi della città di Marsala, dove consumeranno le loro merende green, si occuperanno di ripulire il sito dai rifiuti presenti e pianteranno un germoglio, simbolo di rinascita e cura dell'ambiente; al Liceo Sabin di Bologna gli alunni saranno impegnati nella misurazione della qualità dell’aria, nella raccolta del RAEE, il progetto orto, il progetto efficienza energetica dell’edificio, il progetto biodiversità e flora urbana. Al San Filippo del Mela, Sicilia, è stato attivato il progetto dal titolo "Orto Amico": i ragazzi sono coinvolti nelle fasi di lavorazione del terreno, della messa a dimora delle piantine, della scerbatura, della sarchiatura. L’ Istituto Comprensivo di Mortara (Pavia) da sempre impegnato attivamente nella salvaguardia dell’ambiente attraverso progetti di sostenibilità inseriti nel PTOF e, a partire dallo scorso anno scolastico, in attuazione delle linee guida per l’insegnamento di Educazione Civica, ha realizzato tra le attività in programma, progetti dal titolo "CuriAMO il nostro giardino", "Non c’è più acqua da perdere", "RiciliAMO e creiAMO". Gli alunni delle classi terze della scuola primaria Olivelli, inoltre, parteciperanno alla Campagna per il riciclo dei cellulari. Saranno poi gli alunni a divulgare presso i compagni e le famiglie il punto di raccolta dei cellulari dismessi. Presso il 21° Circolo Didattico Mameli- Zuppetta di Napoli, infine, il progetto dal titolo "Ti gusta la risulta?": partire dal mese di novembre 2021 si articolerà attraverso indagini che gli alunni effettueranno sui processi mediante i quali, specifici vegetali, dalle colture, arrivano fino alle nostre tavole, e si ricercheranno tutte le eventuali conseguenze sull'ambiente naturale. Con l'aiuto di un familiare, gli alunni passeranno alla realizzazione del piatto descritto dalla ricetta, documentandone il procedimento e il prodotto finale. I documenti verranno raccolti in un libricino di ricette antispreco che ogni bambino donerà ai genitori come strenna natalizia.