Scooter contro auto, morto un 17enne, gravemente ferito un amico: la tragedia nel tarantino

Tragedia a San Marzano di San Giuseppe (Taranto): uno scooter con due minorenni si è schiantato contro un’auto in via Tagliata. È morto un ragazzo di 17 anni, mentre l’amico 16enne è ricoverato in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri sulla dinamica.

È stato un sabato sera segnato dal dramma quello di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel cuore del Tarantino. Un gravissimo incidente stradale ha infatti spezzato la vita di un ragazzo di 17 anni e lasciato in condizioni critiche un sedicenne, suo amico, che lotta in queste ore tra la vita e la morte.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano insieme su uno scooter lungo via Tagliata quando, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto, violentissimo, sarebbe avvenuto nei pressi di un incrocio contro un’automobile. Lo scontro ha scaraventato entrambi sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Il 17enne, soccorso in condizioni disperate, è andato in arresto cardiaco durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La sua salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’obitorio del nosocomio.

L’amico, di appena 16 anni, è stato ricoverato d’urgenza e operato. Le ferite riportate sono gravissime: traumi multipli e lesioni interne, in particolare alla milza.

Sul luogo dell’incidente si sono portati i carabinieri della Compagnia di Manduria e della Stazione di San Marzano, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Le indagini dovranno chiarire le responsabilità e verificare se a provocare la tragedia sia stata una distrazione, l’alta velocità o un’improvvisa manovra di uno dei veicoli coinvolti.