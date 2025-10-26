Attualità
video suggerito
video suggerito

Scooter contro auto, morto un 17enne, gravemente ferito un amico: la tragedia nel tarantino

Tragedia a San Marzano di San Giuseppe (Taranto): uno scooter con due minorenni si è schiantato contro un’auto in via Tagliata. È morto un ragazzo di 17 anni, mentre l’amico 16enne è ricoverato in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri sulla dinamica.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

È stato un sabato sera segnato dal dramma quello di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel cuore del Tarantino. Un gravissimo incidente stradale ha infatti spezzato la vita di un ragazzo di 17 anni e lasciato in condizioni critiche un sedicenne, suo amico, che lotta in queste ore tra la vita e la morte.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano insieme su uno scooter lungo via Tagliata quando, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto, violentissimo, sarebbe avvenuto nei pressi di un incrocio contro un’automobile. Lo scontro ha scaraventato entrambi sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Il 17enne, soccorso in condizioni disperate, è andato in arresto cardiaco durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La sua salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’obitorio del nosocomio.

Leggi anche
A 14 anni perde la vita in scooter, odio sui social: “Godo che sei morto”. Il papà: “Vorrei sapere perché”

L’amico, di appena 16 anni, è stato ricoverato d’urgenza e operato. Le ferite riportate sono gravissime: traumi multipli e lesioni interne, in particolare alla milza.

Sul luogo dell’incidente si sono portati i carabinieri della Compagnia di Manduria e della Stazione di San Marzano, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Le indagini dovranno chiarire le responsabilità e verificare se a provocare la tragedia sia stata una distrazione, l’alta velocità o un’improvvisa manovra di uno dei veicoli coinvolti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
furto
al louvre
Furto al Louvre, fermati due sospetti, blitz della polizia: "Cercavano di scappare all'estero"
Furto al Louvre, il lato del museo da cui sono entrati i ladri non era sorvegliato da nessuna telecamera
Il Louvre riapre dopo il furto: i ladri volevano dare fuoco al montacarichi, messi in fuga dagli agenti
I gioielli rubati valgono 88 milioni di euro, la procuratrice: "Impossibile venderli"
Il camion usato dai ladri era stato rubato: trovati casco, guanto e chiavi
Ladri vestiti da operai dal balcone col montacarichi, come è avvenuto il furto al Louvre
Quali sono i gioielli rubati al Louvre: la storia della corona e della "spilla reliquia"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views