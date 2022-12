Gravissimo incidente stradale nella notte a Cantalupo, 7 coinvolti: morti due 20enni e un 15enne Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto 7 persone nella nottata di ieri sulla strada provinciale 224 tra Cantalupo e Cabanette. Nello schianto sono morti 3 giovani di 23, 21 e 15 anni. Ferite altre 4 persone.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di archivio

Un gravissimo incidente è avvenuto questa notte intorno alle 4 sulla strada provinciale 244 tra Cantalupo e Cabanette, nell'alessandrino. Sono 7 le persone coinvolte nello schianto e almeno 3 sono decedute in seguito al sinistro stradale. Stando alle prime informazioni diffuse, le vittime sarebbero tre giovani di 23, 21 e 15 anni.

L'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada per cause ancora da accertare, travolgendo un'altra vettura con a bordo quattro persone. Due di loro sono ricoverate in gravi condizioni mentre altre due sono in codice giallo. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. La dinamica dei fatti è ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni, i carabinieri avrebbero notato l'auto sulla quale viaggiavano alcuni dei giovani deceduti procedere a zig zag lungo la provinciale nel senso opposto di marcia. Il conducente, davanti alle richieste di fermarsi avanzate dalle forze dell'ordine, avrebbe invece accelerato per poi fuggire a tutta velocità. Dopo qualche km, all'altezza di un passaggio a livello, ha poi perso il controllo del veicolo travolgendo una seconda vettura e finendo nel giardino di un'abitazione privata.

Si attendono i risultati degli esami medici per capire se i giovani a bordo avessero assunto alcool o altre sostanze.

In aggiornamento