Scontro tra ciclisti sulla pista ciclabile, in fin di vita il giornalista Roberto Conci Il 64enne Roberto Conci in sella alla sua bici si sarebbe scontrato violentemente con un altro ciclista mentre percorreva una pista ciclabile a Trento. Ricoverato in Rianimazione in gravissime condizioni. Ferito e soccorso anche l'altro ciclista le cui condizioni però non sarebbero gravi.

A cura di Antonio Palma

È ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime e sta lottando tra la vita e la morte il giornalista Roberto Conci, coinvolto in un drammatico incidente ciclistico nelle scorse ore a Trento. Il 64enne in sella alla sua bici si sarebbe scontrato violentemente con un altro ciclista mentre percorreva una pista ciclabile a Spini di Gardolo, località a nord del capoluogo di provincia.

Il terribile schianto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 15 maggio, poco dopo le 11. Per motivi ancora tutti da chiarire, Roberto Conci si sarebbe scontrato violentemente con un altro uomo in bici, un 77enne anche lui finito a terra. Dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti, i due sono stati soccorsi dai sanitari mentre erano a terra incoscienti accanto alle bici.

Le condizioni del giornalista 64enne, direttore editoriale del giornale “La voce del Trentino”, sono apparse subito molto gravi. Vista la gravità delle lesioni sul posto è giunto anche l’elisoccorso. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, Roberto Conci è stato ricoverato immediatamente nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate gravissime e in pericolo di vita.

L'identità dell'uomo, che non aveva documenti con sé, è stata ricostruita solo nel tardo pomeriggio e accolta con sgomento visto che Conci è volto noto come giornalista ed editore ed è stato anche candidato alle elezioni provinciali del 2023.

Ferito e soccorso anche l’altro ciclista. Il 77enne è stato condotto sempre al pronto soccorso dell’ospedale di Trento e poi ricoverato a sua volta ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Si ipotizza che i due si siano scontrati sulla ciclabile e siano finiti a terra dove Roberto Conci avrebbe battuto violentemente la testa.

La polizia locale di Trento si è recata sul posto per i rilievi e per raccogliere eventuali testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ma si spera nel racconto dei due ciclisti feriti per chiarire l’accaduto.