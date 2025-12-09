Attualità
Scontro tra auto e bus a Maniago, morto il conducente della vettura: feriti alcuni studenti

A Maniago (Pordenone) un’automobile si è scontrata con una corriera. Morto il conducente della vettura, feriti alcuni studenti a bordo dell’autobus. Non sarebbero in gravi condizioni.
A cura di Eleonora Panseri
Grave incidente stradale a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano diversi studenti e qualche pendolare. Il conducente della vettura è morto sul colpo, mentre alcuni ragazzi sarebbero rimasti feriti.

A quanto si apprende, non sarebbero in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7 della mattina di oggi, martedì 9 dicembre, sulla strada regionale 464.

I ragazzi feriti, a quanto si apprende, sarebbero 5 o 6. Sono stati tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, tra i giovani feriti ci sarebbe anche un 14enne. Qualcuno è ancora sotto choc per l'incidente ma le condizioni sarebbero state classificate come verdi.

Incidente sulla Palermo-Sciacca, violento scontro tra tre auto: morto un 18enne, grave una ragazza

Più serie invece quelle dell'autista dell'autobus. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare due ore per liberarlo districandosi tra le lamiere contorte. È rimasto tuttavia sempre cosciente e vigile e intorno alle 9 è stato stabilizzato in una ambulanza presente sul posto ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine.

La strada è stata chiusa al traffico e la viabilità è stata deviata verso le alternative in direzione nord e sud per permettere le operazioni di soccorso e consentire ai militari dell'Arma dei Carabinieri, intervenuti insieme a Vigili e sanitari, di svolgere gli accertamenti del caso.

In aggiornamento.

