Scontro fatale tra un'auto e un camion: marito e moglie morti nella galleria di Marcellinara Il grave incidente oggi nella provincia di Catanzaro. Una Citroen Berlingo si è scontrata sulla strada statale 280 con un camion, fermo in galleria a causa di un guasto: morti i due passeggeri dell'auto.

Un veicolo in sosta, poi l'impatto con un'auto che si sbriciola e non lascia scampo ai passeggeri. Sono due le vittime di un incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi all'interno della galleria che precede lo svincolo per Marcellinara, in provincia di Catanzaro, situata sulla strada statale 280 che collega il capoluogo regionale a Lamezia Terme.

Secondo le ricostruzioni, l'automobile, una Citroen Berlingo, ha tamponato un camion, che era rimasto fermo a causa di un guasto. A perdere la vita sono stati il conducente Nicola Barbieri e la moglie Ornella Pelle, entrambi di 68 anni.

Sul luogo della tragedia si sono recati i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro per mettere l'area e i veicoli in sicurezza, la polizia stradale, il 118 e il personale dell'Anas. Mentre sono ancora in corso le indagini per definire le cause dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità, si resta in attesa per l'autorizzazione del magistrato alla rimozione delle salme.

L'area di strada interessata è stata temporaneamente interdetta al traffico. Per poter raggiungere Lamezia Terme, dunque, è necessario prendere l'uscita obbligatoria per Settingiano.

La tragedia non è un evento isolato, ma si inserisce una serie di incidenti verificatisi di recente nella Regione: il 28 aprile, nella provincia di Reggio Calabria, è morto il conducente di una Ford C-Max, che si è schiantato con l'ingresso della galleria Limbia. Il luogo si trova sulla statale 106, che collega Locri a Grotteria. Nello stesso giorno, due macchine si sono scontrate a Cirella di Diamante, in provincia di Cosenza, provocando la morte di un uomo.

Questa mattina c'è stato anche un altro incidente in provincia di Catanzaro, fortunatamente senza vittime. A Roccelletta di Borgia, una vettura si è ribaltata e la conducente dell'automobile è stata assistita del 118. A raggiungerli anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.