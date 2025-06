video suggerito

Scivola sul sentiero e precipita per cento metri: muore escursionista bellunese di 57 anni Una donna di 57 anni, di Feltre, è morta durante un'escursione sul sentiero De Bastiani sopra Cesiomaggiore. Dopo ore di ricerche, il corpo è stato ritrovato in un canalone. Era diretta al Bivacco Bosc dei Boi ma è precipitata per circa 100 metri.

A cura di Davide Falcioni

Una tranquilla escursione in montagna si è trasformata in tragedia nella serata di ieri, quando una donna di 57 anni, residente a Feltre, ha perso la vita dopo essere precipitata lungo un tratto esposto del sentiero Corrado De Bastiani, sopra Cesiomaggiore. La donna, identificata con le iniziali E.Z., era partita in mattinata con l'intenzione di raggiungere il Bivacco Casera Bosc dei Boi, ma non ha mai fatto ritorno.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal mancato rientro e dall’assenza di contatti telefonici. Le ricerche sono state avviate intorno alle 20.30 dal Soccorso Alpino di Feltre. Poco dopo è stata rinvenuta l’auto parcheggiata nei pressi dell’imbocco del sentiero, seguita dal ritrovamento di un bastoncino da trekking in una zona impervia sopra la Chiesetta di Sant’Agapito.

Le operazioni di ricerca, coordinate dal Suem di Pieve di Cadore, hanno coinvolto sei tecnici elitrasportati nei pressi del bivacco, divisi in due squadre che hanno iniziato a perlustrarlo da direzioni opposte. Altri otto soccorritori hanno raggiunto la zona via terra, mentre due operatori sono rimasti al campo base.

Poco prima delle 23, uno dei gruppi ha individuato, in un punto particolarmente pericoloso del sentiero, alcuni oggetti personali della donna. Scendendo in perlustrazione sulla verticale, i soccorritori hanno infine individuato il corpo della 57enne circa cento metri più in basso. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe scivolata nel vuoto, rotolando lungo il pendio roccioso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Dopo il nulla osta della magistratura, la salma è stata recuperata e trasportata fino ai mezzi del Soccorso Alpino, con le operazioni che si sono concluse intorno all’1.30.