video suggerito

Scivola mentre è in arrampicata e resta appeso nel vuoto alla corda: muore l’istruttore Giuseppe Tararan Un uomo di 64 anni è morto precipitando per 30 metri mentre era impegnato in una arrampicata da primo di cordata sulla Cima dei Lastei, sulle Pale di San Martino in Trentino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sulle Pale di San Martino, ovvero il gruppo montuoso più esteso delle Dolomiti. Un uomo di 64 anni è morto precipitando per 30 metri mentre era impegnato in una arrampicata da primo di cordata sulla Cima dei Lastei. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, il climber si trovava al terz'ultimo tiro della via Albiero e Dolcetta quando ha perso l'appiglio. Due compagni della cordata hanno cercato di trattenere la caduta, ma seppur il 64enne sia rimasto appeso alla corda non rispondeva più ai compagni. La vittima è l'istruttore del Cai Veneto Giuseppe Tararan.

Subito è stato lanciato l'allarme al 112 e la Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso. A causa delle pessime condizioni atmosferiche, i soccorritori sono stati lasciati dall'elicottero a qualche metro di distanza e per raggiungere la cordata hanno dovuto salire un canalone.

Intanto gli altri due scalatori delle cordata hanno assicurato l'infortunato alla roccia e si sono sganciati dalla cordata per raggiungere i soccorritori che li hanno messi subito in salvo. Altri soccorritori delle stazioni di Primiero e di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino quando hanno raggiunto il ferito era ancora vivo, purtroppo però è morto poco dopo. Nel frattempo le condizioni meteo sono migliorate ed è stato possibile raggiungere i soccorritori e gli alpinisti con l'elisoccorso del turno notturno. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso di Giuseppe Tararan: la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero e portata a valle dove è stata consegnata alle autorità competenti. Giuseppe Tararan era originario di Sandrigo, in provincia di Vicenza.