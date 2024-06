video suggerito

Scivola e cade per oltre 50 metri, Manuel muore a 32 anni durante la scalata in Trentino Un alpinista scalatore di 32 anni, Manuel Roberto, è morto tragicamente dopo essere precipitato nel vuoto per oltre cinquanta metri durata l'arrampicata sulla Cima d'Asta attraverso il Canalone dei Bassanesi, nel Trentino orientale.

A cura di Antonio Palma

Tragedia sulla Cima d'Asta, vetta alpina nel Trentino orientale. Un alpinista scalatore di 32 anni, Manuel Roberto, è morto tragicamente dopo essere precipitato nel vuoto per oltre cinquanta metri durata l’arrampicata in quota. Il dramma si è consumato ieri, sabato 29 giugno, mentre l’uomo tentava una scalata dal Canalone dei Bassanesi. Il 32enne, residente nel Vicentino, era da solo e nessuno si è accorto della caduta nell’immediatezza dei fatti. A lanciare l’allarme alcuni escursionisti che nel primo pomeriggio hanno avvistato l’uomo esanime sotto Cima d'Asta e hanno chiamato il 112.

I soccorsi, seppur immediati, purtroppo però non hanno potuto fare nulla per la vittima. Sul luogo segnalato dalla chiamata di emergenza, scattata intorno alle 13.15, è stato inviato un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che è stato verricello sul posto con il medico. Quest’ultimo però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne residente a Cassola, in provincia di Vicenza. La stessa Centrale di Trentino Emergenza, che ha coordinato i soccorsi, ha inviato sul luogo anche un operatore della Stazione del Tesino che è stato trasportato in quota per dare supporto nelle operazioni di recupero.

Dopo aver ricevuto il nullaosta delle autorità, i soccorritori hanno recuperato con il verricello la salma dell’alpinista che è stata poi trasferita a Malga Sorgazza, dove è stata affidata alle forze dell'ordine. Sull’incidente è in corso una indagine per accertare la dinamica. Da una prima ricostruzione, pare che nel corso della mattinata Manuel Roberto abbia intrapreso la scalata a verso Cima d'Asta dal Canalone dei Bassanesi. Una volta in quota, però, per motivi non ancora chiariti, sarebbe scivolato sul terreno roccioso, precipitano per oltre cinquanta metri nel canalone.

Nelle stesse ore un secondo alpinista è morto sul Monte Cengio, nel Vicentino. A perdere la vita un alpinista di 51 anni originario di Malo caduto mentre era in cordata con un amico che ha dato l’allarme. L'elicottero di Verona emergenza ha subito notato l'uomo sulla bastionata ovest della ‘Via La Bamba' ma causa la foschia non ha potuto avvicinarsi alla parete. Le squadre dei soccorritori hanno recuperato l'alpinista, ormai privo di vita, circa cinquanta metri più in basso.