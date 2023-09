Sciopero trasporti pubblici oggi: disagi per i viaggiatori ma non in tutte le città Secondo i sindacati, alta è stata l’adesione dei lavoratori in alcune città della Penisola come Venezia e Firenze con conseguenti chiusure, ritardi e cancellazioni di corse. Adesione inferiore invece a Roma, Milano e Napoli con disagi limitati.

A cura di Antonio Palma

Disagi a da nord a sud oggi per lo sciopero dei mezzi pubblici di lunedì 18 settembre 2023 in tutta Italia. Secondo i sindacati, alta è stata l’adesione dei lavoratori in alcune città della Penisola con conseguenti chiusure, ritardi e cancellazioni di corse che hanno reso molto difficile spostarsi per chi si serve del trasporto pubblico. L'adesione però non è stata alta ovunque e in alcune zone pochi disagi. A Roma chiuse molte fermate della metro nel corso della giornata a causa dello sciopero del personale di stazione. A Milano chiusa la metro 2 e limitata la 1 dopo le 18. A Napoli e in Campania problemi sulle linee vesuviane e flegree gestite da Eav mentre a Firenze molte linee autobus cancellate e a Venezia fermi moltissimi bus e vaporetti.

Sciopero, a Venezia trasporto pubblico locale in tilt

Tra le adesioni più alte, secondo i sindacati, in Toscana dove per lo sciopero nazionale di 24 ore del settore autoferrotranvieri indetto dai sindacati di base, i Cobas parlano di "alta adesione" a livello regionale, e "molto alta" a Firenze. Altre fonti parlano invece di un'adesione media regionale vicina al 20%. Anche a Bologna, secondo quanto comunica il Sindacato generale di base, l'adesione dei dipendenti di Tper allo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri risulta molto alta. Altissima adesione allo sciopero anche a Venezia dove ha aderito il 70% dell’Actv: dalle stime le corse sospese hanno toccato la stessa percentuale per vaporetti e bus con trasporto locale in tilt. Tra il 70 e il 90 per cento anche l’adesione degli autoferrotranvieri in Basilicata. In Puglia lo sciopero ha interessato solo la città di Lecce con adesione del 95% dei dipendenti della società Sgm.

L'adesione allo sciopero dei trasporti a Roma, Napoli e Milano

A Roma l'adesione del personale Atac è stata oltre il 20 per cento con chiusura di diverse fermate metro ma sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. A Napoli l’adesione dei dipendenti Eav invece è stata di circa il 5 per cento della forza lavoro. Le ripercussioni maggiori sulle linee vesuviane, con "soppressioni pari al 32% delle corse”, e sulle linee flegree. A Milano, dopo le 18, la Linea 1 della metropolitana resta in servizio tra Lotto e Sesto mentre chiudono le altre stazioni. Lo rende noto l'Atm, spiegando che la Linea 2 chiude mentre M3, M4 e M5 sono aperte. Pochi disagi in Liguria dove lo sciopero di 24 ore del Cub Trasporti non ha creato particolari disagi nel capoluogo ligure Genova. Nessun disagio nemmeno in Abruzzo.