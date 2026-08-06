Afa e caldo in Italia, oggi 27 città su 27 in massima allerta, domani 26 bollini rossi: temperature fino a 40 gradi

L’ondata di caldo oggi, giovedì 6 agosto, raggiunge il picco in Italia: il Ministero della Salute segnala il bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, con temperature fino a 40 gradi. Un lieve calo è atteso da venerdì soprattutto al Nord, ma il caldo resterà sopra la media almeno fino a Ferragosto.

L'Italia è nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate e tra oggi 6 agosto e domani 7 agosto raggiungerà il suo apice. Quello delle prossime 24 ore sarà infatti un caldo da record, come attestato anche dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute che segnala la massima allerta per le ondate di calore in tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza, mentre le temperature potranno toccare i 40 gradi.

C'è da dire che secondo le previsioni, il caldo intenso accompagnerà il Paese ancora per diversi giorni: tra venerdì e il weekend è atteso un lieve calo delle temperature soprattutto al Nord, ma si tratterà di un sollievo temporaneo. Successivamente l'anticiclone tornerà a rafforzarsi e il caldo potrebbe proseguire almeno fino a Ferragosto.

Oggi 6 agosto bollino rosso per ondate di calore su tutte le 27 città monitorate

Per la giornata di oggi, 6 agosto, il Ministero della Salute segnala il massimo livello di allerta per ondate di calore in tutte le 27 città monitorate.

Il livello 3, identificato dal bollino rosso, indica condizioni meteorologiche che possono avere effetti sulla salute dell'intera popolazione e non soltanto delle persone più fragili, come anziani, bambini o persone con patologie croniche.

Per la cronaca le città interessate sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

La situazione resterà critica anche nei prossimi giorni. Venerdì 7 agosto i bollini rossi saranno ancora 26 su 27: l'unica città a scendere al livello giallo sarà Bolzano, mentre nel resto d'Italia rimarrà la massima allerta.

Meteo giovedì 6 agosto: temperature fino a 40 gradi e afa su gran parte d'Italia

La giornata di oggi, 6 agosto, sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato, con qualche annuvolamento sulle Alpi e tra Calabria e Sicilia nelle prime ore. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumenteranno le nubi sui rilievi, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sulle Alpi orientali e lungo l'Appennino, con fenomeni che localmente potranno risultare intensi.

Il caldo, però, resterà il protagonista assoluto. Nelle ore centrali della giornata le temperature raggiungeranno diffusamente i 33-40 gradi, accompagnate da elevati tassi di umidità e da notti tropicali, con valori spesso superiori ai 20 gradi.

Secondo il meteorologo di Meteo Expert Simone Abelli, intervistato da Fanpage.it, il lieve calo termico previsto tra venerdì e il weekend interesserà soprattutto il Nord e sarà soltanto temporaneo. L'anticiclone continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico almeno fino a Ferragosto, mantenendo temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Proprio il parziale indebolimento dell'alta pressione favorirà inoltre lo sviluppo di temporali anche intensi sulle regioni settentrionali, con possibili grandinate e forti raffiche di vento, mentre al Centro-Sud il caldo continuerà a farsi sentire con punte comprese tra 37 e 38 gradi.