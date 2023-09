Sciopero lunedì 18 settembre 2023: orari dei mezzi, motivazioni e modalità città per città La protesta di lunedì 18 settembre, proclamata a livello nazionale dai sindacati di base, coinvolgerà tutte le principali città italiane (Roma, Milano, Napoli ma anche Torino, Bologna e Genova) ma con orari diversi. Bus, metro e tram a rischio.

A cura di Biagio Chiariello

Lunedì 18 settembre 2023 è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore con modalità e orari differenti tra le varie città: da Roma (dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio) a Milano (dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18), passando per Genova, Torino, Napoli e altre grandi comuni italiani sarà una giornata di disagi per chi si muove coi mezzi pubblici.

L'agitazione è stata indetta dalle sigle Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail.

Sciopero 18 settembre 2023, motivazioni e modalità della protesta

A proclamare lo sciopero dunque Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail, che si è però detta disponibile a ritirare l'agitazione in caso di convocazione del ministero. E a spiegare le ragioni della protesta sono state le stesse sigle per "rivendicare un aumento salariale di 300€" e chiedere "la riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario".

Inoltre, le varie sigle sindacali auspicano "la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro" e "un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico".

"È tempo e ora dì dire basta alla politica della concertazione che in tutti questi anni è stata corresponsabile e ha prodotto solo un impoverimento della classe lavoratrice, una continua erosione dei diritti e delle conquiste", hanno proseguito i lavoratori, rimarcando che "i salari sono i più bassi d’Europa, il lavoro è sempre più duro, le responsabilità sono sempre maggiori".

Gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi Atm a Milano

A Milano sono a rischio tutti i mezzi Atm: dunque gli autobus, i tram e i treni delle cinque linee metropolitane del capoluogo lombardo. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, stando a quanto riferito da Atm.

La fascia oraria garantita, dunque, sarebbe quella che intercorre dalle 15 alle 18.

Quello stesso giorno, per 24 ore, si ferma in tutta la Lombardia il personale della compagnia di bus Autoguidovie. In questo caso l'agitazione è stata organizzata soltanto dalla sigla Osr Faisa-Cisal. E a San Vittore Olona nel Milanese, lunedì, si ferma anche il personale di Movibus.

Orari garantiti di metro, bus e tram Atac a Roma

Anche a Roma il trasporto pubblico è a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di base: SGB, ADL, Cobas Cub e Confail Faisa.

Nella Capitale l’agitazione sarà in vigore dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio interessando la rete Atac e i bus della Roma Tpl e Cotral, ma potrebbe causare disagi anche al trasporto aereo e ferroviario.

Come previsto dalla legge, saranno rispettate comunque le fasce di garanzia. I collegamenti saranno assicurati al mattino da inizio servizio e sino alle 8,30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 17 alle 20.

Sciopero a Napoli dei mezzi Eav e Anm

Lunedì 18 potrebbe essere una giornata dura anche anche per pendolari, studenti e lavoratori a Napoli. ANM informa che "la O.S. CONFAIL FAISA ha proclamato una terza azione di sciopero di 24 ore in adesione allo sciopero nazionale di 24 ore".

Questa la situazione:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Coinvolta anche la società Eav sia per le linee Vesuviane, sia per la metropolitana (con orario garantito è dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00), sia per le linee Flegree (servizio garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30).

Lo sciopero di lunedì 18 settembre 2023 città per città

Ma la protesta di lunedì 18 settembre coinvolgerà anche molte altre zone d'Italia.

A partire dalla Toscana. “Nella giornata di lunedì 18 settembre – fa sapere l'azienda – i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano”. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie

A Torino lo sciopero coinvolgerà diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi anche in provincia. L'azienda assicura il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

Servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

A Genova il sindacato Cub Trasporti ha comunicato la propria adesione allo sciopero nazionale di 24 ore per l’intera giornata di lunedì 18 settembre 2023, come riferisce AMT Mobilità e Innovazione. Contestualmente l’organizzazione sindacale Ugl Autoferro ha comunicato, per il medesimo giorno, uno sciopero di 4 ore.

Lunedì di disagio per chi si sposta con i mezzi pubblici anche a Bologna, dove il personale Tper fa sapere che aderirà alla mobilitazione indetta dal Sindacato generale di base Sgb. Lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio nei bacini di Bologna e Ferrara.