Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero a Napoli il 18 settembre 2023, a rischio i mezzi Anm e Eav: orari di bus, metro e funicolari Lunedì 18 settembre, sciopero di 24 ore del trasporto pubblico in tutta Italia. A Napoli possibili disagi in città. Le fasce di garanzie di Anm e Eav.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 18 settembre 2023 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico in tutta Italia. Anche a Napoli sono previsti disagi per bus, metro, tram e funicolari, sia per le linee gestite dall'Azienda Napoletana Mobilità sia per quelle gestite dall'Ente Autonomo Volturno. A proclamare lo sciopero la O.S. CONFAIL FAISA L’eventuale interruzione del servizio verrà comunque gestita nel rispetto delle fasce di garanzia.

Sciopero il 18 settembre 2023 a Napoli, le motivazioni

Tra le motivazioni dello sciopero, si legge in una nota dei sindacati, ci sono la sicurezza, l'orario e l'organizzazione del lavoro, nonché il mancato adeguamento dei salari dovuti all'aumento del costo della vita. A Napoli, inoltre, tra le problematiche sollevate c'è anche quella relativa al parcheggio dipendenti della stazione Piscinola.

Gli orari di bus, metro e funicolari Anm

L'Azienda Napoletana Mobilità ha fatto sapere le fasce di garanzie di bus, metropolitana Linea 1 e funicolari. Nel dettaglio:

Tram, bus, filobus: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero;

Metropolitana Linea 1: prima corsa da Piscinola ore 6:30 e da Garibaldi ore 7:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9:10 e da Garibaldi ore 9:10. Il servizio ripartirà in ogni caso con la prima corsa pomeridiana da Piscinola prevista alle ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34;

Funicolari di Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Resta ovviamente chiuso l'impianto di risalita Chiaia, per il quale resta attivo il servizio navetta.

Le fasce di garanzia della Circumvesuviana

Anche l'Ente Autonomo Volturno ha fornito le fasce e le corse garantite in vista dello sciopero. Per quanto riguarda la Circumvesuviana:

Prime corse fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03

da Napoli per Sorrento: 6:52

da Napoli per Sarno: 6:22

da Napoli per Baiano: 6:24

da Napoli per Poggiomarino: 6:26

da Napoli per Torre Annunziata: 6:33

da Napoli per San Giorgio via Centro Direzionale: 6:36

per Napoli da Sorrento: 6:26

per Napoli da Sarno: 6:38

per Napoli da Baiano: 6:36

per Napoli da Poggiomarino: 6:30

per Napoli da Torre Annunziata: 6:45

per Napoli da San Giorgio via Centro Direzionale: 7:28

Ultime corse fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per Sorrento: 7:28 (Direttissimo)

da Napoli per Sarno: 7:34

da Napoli per Baiano: 7:36

da Napoli per Poggiomarino: 7:38

da Napoli per Torre Annunziata: 7:45

da Napoli per San Giorgio via Centro Direzionale: 7:48

per Napoli da Sorrento: 7:38 (Direttissimo)

per Napoli da Sarno: 7:50

per Napoli da Baiano: 7:48

per Napoli da Poggiomarino: 7:42

per Napoli da Torre Annunziata: 7:57

per Napoli da San Giorgio via Centro Direzionale: 7:28

Prime corse fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per Sorrento: 13:28 (Direttissimo)

da Napoli per Sarno: 13:34

da Napoli per Baiano: 13:36

da Napoli per Poggiomarino: 13:38

da Napoli per Torre Annunziata: 13:45

da Napoli per San Giorgio via Centro Direzionale: 13:48

per Napoli da Sorrento: 13:38

per Napoli da Sarno: 14:26

per Napoli da Baiano: 13:48

per Napoli da Poggiomarino: 13:42

per Napoli da Torre Annunziata: 13:21

per Napoli da San Giorgio via Centro Direzionale: 13:28

Ultime corse fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per Sorrento: 17:04

da Napoli per Sarno: 17:10

da Napoli per Baiano: 17:12

da Napoli per Poggiomarino: 17:14

da Napoli per Torre Annunziata via Centro Direzionale: 17:13

da Napoli per San Giorgiovia Centro Direzionale:16:55

per Napoli da Sorrento: 17:14

per Napoli da Sarno: 17:26

per Napoli da Baiano: 17:24

per Napoli da Poggiomarino: 17:18

per Napoli da Torre Annunziata: 16:57

per Napoli da San Giorgio via Centro Direzionale: 17:04

Gli orari garantiti delle linee flegree

Per quanto riguarda Circumflegrea e Cumana, queste le fasce e le corse garantite dall'Ente Autonomo Volturno:

Prime partenze garantite:

da Fuorigrotta per Torregaveta: 5:08

per Torregaveta: 5:08 da Montesanto per Torregaveta: 5:21

per Torregaveta: 5:21 da Montesanto per Licola: 5:02

Ultime partenze garantite nella fascia di operatività servizio dalle 5:00 alle 8:00

da Montesanto per Torregaveta: 7:41

per Torregaveta: 7:41 da Montesanto per Licola: 8:00

per Licola: 8:00 per Montesanto da Torregaveta: 7:54

da Torregaveta: 7:54 per Montesanto da Licola: 7.56

Prime partenze garantite nella fascia di operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Montesanto per Torregaveta: 14:41

per Torregaveta: 14:41 da Montesanto per Licola: 14:48

per Licola: 14:48 per Montesanto da Torregaveta: 14:34

da Torregaveta: 14:34 per Montesanto da Licola: 14:44

Ultime partenze prima dello sciopero

da Montesanto per Torregaveta: 17:21

per Torregaveta: 17:21 da Montesanto per Licola: 17:12

per Licola: 17:12 per Montesanto da Torregaveta: 17:14

da Torregaveta: 17:14 per Montesanto da Licola: 17:08

Sciopero Eav e corse garantite delle linee suburbane

Queste le corse garantite sulle linee suburbane gestite dall'Eav:

da Napoli per Benevento: 7:00

Benevento: 7:00 da Napoli per Benevento: 8:21

Benevento: 8:21 da Napoli per Benevento: 21:13

Benevento: 21:13 per Napoli da Benevento: 5:44

Benevento: 5:44 per Napoli da Benevento: 6:50

Benevento: 6:50 per Napoli da Benevento: 18:49

Benevento: 18:49 da Napoli per Piedimonte: 7:50

Piedimonte: 7:50 da Napoli per Piedimonte: 17:20

Piedimonte: 17:20 da Napoli per Piedimonte: 20:30

Piedimonte: 20:30 per Napoli da Piedimonte: 5:10

Piedimonte: 5:10 per Napoli da Piedimonte: 6:21

Piedimonte: 6:21 per Napoli da Piedimonte: 17:21

Sulla Linea Napoli – Benevento, inoltre, l'Eav ha comunicato che sarà garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.

Il 18 settembre 2023 sciopera anche la linea metropolitana Eav

Per quanto riguarda la Linea Metropolitana Aversa – Giugliano – Piscinola, queste le corse garantite:

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola: 8.15

per Aversa da Piscinola: 8.15

Prime partenze garantite dopo dello sciopero

da Aversa per Piscinola: 16.30

per Aversa da Piscinola: 16.45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero