Sciopero a Milano il 18 settembre 2023, a rischio i mezzi Atm e Autoguidovie: gli orari Per la giornata di lunedì 18 settembre 2023 è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale che durerà 24 ore e potrà causare ritardi, cancellazioni o rallentamenti. Gli orari di bus, metro e tram Atm e le fasce di garanzia Autoguidovie in Lombardia.

A cura di Sara Tirrito

Il 18 settembre 2023 è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale al livello nazionale, che interesserà i mezzi Atm a Milano e Autoguidovie in Lombardia.

L'agitazione è stata organizzata dal sindacato Club trasporti, Sgb, Adl Cobas, Cobas lavoro privato e Confail Faisa per chiedere aumenti di salario, mezzi e personale.

Sciopero il 18 settembre 2023 a Milano, le motivazioni

Le sigle sindacali hanno sono in rivolta per due motivi principali: l'adeguamento degli stipendi al carovita nel Contratto collettivo nazionale e l'incremento di veicoli e autisti per garantire meglio il servizio.

I rappresentanti dei lavoratori in sciopero chiedono che il turno di servizio sia portato a 35 ore alla settimana a parità di stipendio, una riduzione dei periodi di guida, e rivendicano un aumento di 300 euro in busta paga.

Le proteste riguardano anche le condizioni di sicurezza sul lavoro per i dipendenti delle società di trasporto e per i cittadini che fruiscono dei mezzi in comune.

Le motivazioni di fondo sono nel miglioramento della qualità di vita e di lavoro. "Abbiamo i salari più bassi d'Europa, il lavoro è sempre più duro e le responsabilità sono sempre maggiori", lamentano i sindacati.

Gli orari e le fasce di garanzia di bus, metro e tram Atm

Per l'Azienda trasporti milanesi (Atm) lo sciopero riguarda sia i mezzi di trasporto in superficie che i sotterranei. Bus, tram a tutte e cinque le linee della metropolitana sono quindi a rischio.

L'orario dello sciopero comunicato da Atm è tra le 8:45 e le 15 e riprenderà dopo le 18. In questi orari il servizio potrebbe subire ritardi, cancellazioni o rallentamenti. Lo sciopero ha una durata di 24 ore.

Solitamente l'adesione allo sciopero da parte del personale Atm riguarda in media il 15% dei dipendenti, che appartengono a diverse sigle sindacali.

Sciopero di 24ore di Autoguidovie il 18 settembre 2023

L'agitazione riguarda anche la società di trasporti Autoguidovie Lombardia. Per chi viaggia su queste linee saranno garantite le corse che partono dal capolinea dall'inizio del servizio fino alle 8.29 e poi dalle 15 alle 17.59.

Dalle 8.30 alle 14.59 come anche dalle 18 in poi il servizio Autoguidovie non è garantito per la giornata di lunedì 18 settembre. Anche in questo caso lo sciopero durerà 24 ore, poi la circolazione tornerà a essere regolare.

Nel caso di Autoguidovie, a proclamare la giornata di protesta sono state le sigle sindacali Cobas, Cobas del Lavoro privato, Sgb, Cub Trasporti e Faisa-Cisal.