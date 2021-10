Sciopero trasporti oggi: mezzi pubblici a singhiozzo e traffico in tilt, Alitalia cancella 127 voli Le difficoltà più evidenti causate dallo sciopero generale e nazionale di oggi 11 ottobre riguardano il traffico che è andato in tilt nelle grandi città a causa dei cortei di protesta e della circolazione congestionata che sta rallentando ulteriormente i servizi degli autobus. Non ci sono disagi sui treni a lunga percorrenza mentre disagi invece ci sono stati nel trasporto aereo con Alitalia he ha cancellato 127 voli.

A cura di Antonio Palma

Mezzi pubblici a singhiozzo e traffico in tilt nelle grandi città a causa dell’elevata circolazione di veicoli privati, sono le difficoltà più evidenti causate dallo sciopero generale e nazionale di oggi 11 ottobre di tutti i settori pubblici e privati indetto di sindacati di Base e a cui hanno aderito i lavoratori di molte aziende del trasporto pubblico locale. Disagi anche sul trasporto aereo con Alitalia che ha cancellato 127 voli. Al momento i disagi maggiori si riscontrano a Roma e Napoli ma soprattutto a causa di manifestazioni e cortei di protesta organizzati dai sindacati e lavoratori. A Napoli la protesta di Cobas e Usb ha bloccato una rampa di accesso all’Autostrada di Napoli Est nella zona del Porto mandando in tilt il traffico su tutta via Marina, dove si segnalano grosse code. A Roma invece in occasione dello sciopero generale corteo per le strade del centro con partenza da piazza della Repubblica fino a piazza Madonna di Loreto. Anche qui caos traffico che è ulteriormente aggravato dalle condizioni meteo. Cortei di protesta anche a Milano, Genova, Torino e in altri grandi città.

A Roma chiusa la metro C per sciopero dei trasporti

Nella Capitale la Metro C è chiusa mentre le linee A e B effettuano solo poche corse. Chiusa anche la ferrovia Termini-Centocelle mentre ci sono riduzioni di corse o interruzioni per la Ferrovia Roma-Viterbo, bus e tram. Lo fa sapere l’Agenzia Roma servizi per la mobilità. Come conseguenza c’è traffico intenso in diverse aree della città. I maggiori disagi al centro per il corteo di protesta dove a sfilare da piazza della Repubblica fino a piazza Madonna di Loreto ci sono tutte le sigle del sindacalismo di base, da Cobas a Usb.

Sciopero 11 ottobre, a Napoli autobus e tram a servizio ridotto

A Napoli lo sciopero di oggi ha portato a limitazioni di percorso e orari per molte linee di autobus urbani e tram che quindi saranno a servizio ridotto. Attiva invece la 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟭 ad eccezione della stazione IV Giornate che è chiusa al pubblico, così come opera regolarmente la 𝗙𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 di 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝗮𝗻𝘁𝗼. Servizio sospeso invece per le 𝗙𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 e 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗶𝗮 dopo ultima corsa in fascia di garanzia. Secondo i sindacalisti dell’ANM, alo sciopero ha aderito il 60% dei lavoratori. L'Usb riferisce di un'adesione pressoché totale anche da parte dei lavoratori dell'Eav e di forti disagi anche per gli utenti di AIR mobilità, CTP, ATC Capri. In effetti è fermo il servizio sulle linee flegree e vesuviane. Chiuse la Circumvesuviana, la Cumana e la Circumflegrea. In città inoltre la situazione del traffico è caotica anche a causa dei cortei.

A Milano linee metropolitane regolari

Situazione meno problematiche a Milano dove lo sciopero di oggi non ha impedito il regolare servizio delle linee metropolitane. Le metropolitane infatti funzionano regolarmente e non si segnalano disagi per i viaggiatori. L’Atm comunica che nel giorno dello sciopero generale "il servizio sta proseguendo su tutte le linee metropolitane. Il traffico potrebbe rallentare la circolazione delle linee di superficie" e che "l'agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio". A causa dei cortei di protesta però alcune corse degli autobus sono limitate e con maggiori tempi d'attesa e di percorrenza.

Sciopero trasporti, 127 voli Alitalia cancellati

Lo sciopero dei trasporti di oggi non ha avuto conseguenze sui treni a lunga percorrenza ma notevoli disagi invece ci sono stati nel trasporto aereo con Alitalia he ha cancellato 127 voli. A causa dello sciopero di 24 ore del trasporto aereo l‘azienda informa di aver annullato anche 10 collegamenti già nella giornata di ieri ed altri 11 in quella di domani. Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. La compagnia aerea invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. "I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni possono controllare su quale volo sono stati riprenotati collegandosi al sito www.alitalia.com e inserendo, nella sezione ‘i miei voli' in home page, il proprio nome, cognome e il codice di prenotazione” ha spiegato Alitalia.