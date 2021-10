Studenti contro no green pass al corteo dei Cobas a Roma: strappati i manifesti e gli striscioni Momenti di tensione durante la manifestazione per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Uno spezzone di studenti si è staccato per fronteggiare un ristretto gruppo di manifestanti no green pass: una trentina in tutto tra giovani e lavoratori. Gli studenti hanno strappato striscioni e cartelloni al gruppo che portava nel lungo corteo la protesta contro la certificazione verde.

A cura di Luca Ferrero

Momenti di tensione durante il corteo per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Uno spezzone composto da alcuni studenti si è staccato per fronteggiare un ristretto gruppo di manifestanti no green pass. Una trentina in tutto, tra lavoratori e ragazzi più giovani, sfilavano dietro allo striscione no green pass. Gli studenti si sono avvicinati e hanno strappato via lo striscione per poi correre via. È seguito un violento scontro verbale.

Il corteo dei Cobas per lo sciopero generale

Alle 10 i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza della Repubblica a Roma: tra le strade della capitale il corteo aperto dallo striscione "Uniti/e contro il governo". In testa le bandiere dei sindacati di base Cobas e Usb. Lo sciopero generale di 24 ore è stato indetto per oggi, lunedì 11 ottobre, da tutte le sigle del sindacalismo di base. In piazza, tra le bandiere delle organizzazioni sindacali, i lavoratori di Alitalia e GKN. Anche gli studenti medi e gli universitari si sono uniti alla manifestazione.

Sindacati di base uniti per la prima volta: le rivendicazioni

"Abbiamo fatto una cosa che non è mai stata fatta: abbiamo unito tutte le sigle del sindacalismo di base e conflittuale": così in un intervento dal microfono alla testa del corteo. A sfilare da piazza della Repubblica fino a piazza Santi Apostoli ci sono tutte le sigle del sindacalismo di base, da Cobas a Usb. Si sono uniti allo sciopero decine di lavoratori dei magazzini della logistica nel Lazio: tra Brt, FedEx, Sda e Gls. Importante la presenza dei lavoratori di Alitalia e della GKN di Firenze. Mentre il corteo sfila nel centro storico, ci sono altri appuntamenti previsti nella mattinata a Roma: proteste delle aziende in crisi sotto al Mise, ma anche al ministero dell'Istruzione. Tutti confluiranno in piazza Santi Apostoli per l'appuntamento conclusivo. Tra le motivazioni e gli obiettivi dello sciopero ci sono: "la riduzione del tempo di lavoro a parità di salario", l'abolizione del Jobs Act e della riforma Fonero, il reddito universale, la "rivalutazione delle pensioni attuali" e il "rilancio dello Stato sociale". Nel comunicato stampa dei Si Cobas Roma, si leggono anche le posizioni e le richieste del sindacato in merito al green pass sul luogo di lavoro: "Tamponi gratuiti e tracciamento di massa, protezione e distanziamento per estirpare il covid-19! Contrastiamo l'azione di divisione dei lavoratori perseguita dal governo per conto dei padroni con il green pass per sgravarsi di ogni minimo obbligo in tema di sicurezza sul lavoro e trasformare il covid in un problema individuale del singolo che deve pagare con una parte del proprio salario".