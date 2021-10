Sciopero dei treni lunedì 11 ottobre in tutta Italia, orari di Trenitalia dei mezzi garantiti domani Domani, lunedì 11 ottobre, ci sarà lo sciopero generale di 24 ore di trasporti, scuola e uffici pubblici indetto dai Cobas e da altri sindacati di base per tutto il territorio nazionale. I disagi maggiori ci saranno proprio degli utenti del trasporto pubblico: ecco la fasce garantite da Trenitalia e da Italo e quelle di bus, metro e tram nelle maggiori città italiane.

A cura di Ida Artiaco

Sarà un lunedì di passione per i pendolari la giornata di domani, 11 ottobre, a seguito della proclamazione dello sciopero generale di 24 ore. A rischio stop sono infatti trasporti, in particolare i treni, dalle 21 di oggi 10 ottobre, ma anche aerei, autobus e metro, oltre a scuola e uffici pubblici in tutta Italia. La protesta prevede, tuttavia, fasce di garanzia che hanno particolare rilevanza soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi città e che potranno servire a limitare i disagi per i cittadini. Tra i motivi dello sciopero, i Cobas indicano la riduzione del tempo di lavoro a parità di salario per contrastare la disoccupazione dovuta all’informatizzazione e robotizzazione della produzione, un lavoro di qualità in termini di diritti, con il contratto a tempo indeterminato come regola generale, l’innalzamento dei salari reali e un salario minimo europeo, l’abolizione del Jobs Act e della riforma Fornero, parità salariale per le donne; no allo sblocco dei licenziamenti e alla sospensione del reddito per mancanza di Green pass; sì alla soppressione di appalti e subappalti, con internalizzazioni a partire dal pubblico impiego.

Quando scatta lo sciopero di Trenitalia

Lo sciopero, hanno evidenziato le Ferrovie, scatta dalle 21 di domenica 10 ottobre e dura fino alle 21 di lunedì 11 ottobre. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia, quindi nessun cambio di programma per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali, invece, come si legge sul sito ufficiale, dove si trova anche l'elenco dei treni assicurati nella regione di interesse, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com). Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria.

Orari garantiti Italo per lo sciopero dell'11 ottobre

Anche Italo ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti. Circa il 50% dei servizi programmati in fascia di sciopero, per un totale di 65, arriveranno comunque a destinazione, se raggiungibile entro un'ora dall’inizio dell'agitazione sindacale. Ecco, di seguito l'elenco completo dei treni garantiti da Italo per domani:

Sciopero domani: le fasce garantite nel trasporto pubblico locale

Lo sciopero interessa anche e soprattutto il trasporto pubblico locale, con fasce garantite in tutte le grandi città.

Roma

A Roma stop in vista per Atac, Roma Tpl e Cotral: i mezzi si fermano dalle 8.30, quando cesseranno le corse di autobus, metro e delle linee Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. I trasporti riprenderanno tra le 17 e le 20. A Milano, fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. A Napoli, servizi di trasporto pubblico garantiti nelle fasce 5.30-8-30 e 17-20.

Milano

L'agitazione dovrebbe durare 24 ore e riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero sarà previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Le corse, in partenza dai capolinea, saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59. Potrebbe essere prevista una mobilitazione anche del personale della Funicolare Como – Brunate: in questo caso disagi potrebbero esserci dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.

Napoli

A Napoli l'Anm – l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città – ha reso note le fasce di garanzia del servizio, vale a dire gli orari nei quali il servizio di Linea 1 della metropolitana cittadina, funicolari e bus è garantito. Per quanto riguarda le linee di superficie, nello specifico, le partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e riprendono 30 minuti dopo la fine dello sciopero. La metro effettuerà l'ultima corsa al mattino da Garibaldi alle 09.14 prima dello sciopero e da Piscinola alle 09:16.