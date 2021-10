Sciopero trasporti Napoli lunedì 11 ottobre: gli orari garantiti di metro, bus e funicolari Lunedì 11 ottobre è stato indetto dai sindacati uno sciopero nazionale che riguarderà diversi settori, dalla scuola all’università, includendo naturalmente i trasporti. A Napoli, l’Anm, azienda che gestisce il trasporto pubblico, ha reso note le fasce di garanzia nelle quali i mezzi pubblici saranno attivi.

A cura di Valerio Papadia

Si prospetta un lunedì con numerosi disagi, quello dell'11 ottobre, dal momento che numerose sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale, che riguarderà dunque moltissime città italiane e che coinvolgerà diversi settori, dalla scuola all'università, passando per gli uffici pubblici e, ovviamente, i trasporti. A Napoli, come da prassi quando si verificano agitazioni sindacali, l'Anm – l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città – ha reso note le fasce di garanzia del servizio, vale a dire gli orari nei quali il servizio di Linea 1 della metropolitana cittadina, funicolari e bus è garantito.

Le fasce di garanzia di metro, bus e funicolari

Ecco, di seguito, gli orari di garanzia del servizio della Linea 1 della metropolitana di Napoli, delle tre funicolari (quella di Mergellina è chiusa) e degli autobus cittadini, come resi noti da Anm.

Linea 1 metropolitana

prima corsa da Piscinola: 6.43

prima corsa da Garibaldi: 7.22

ultima corsa prima della sciopero da Piscinola: 9.16

ultima corsa prima dello sciopero da Garibaldi: 9.14

prima corsa pomeridiana da Piscinola: 17.12

prima corsa pomeridiana da Garibaldi: 17.52

ultima corsa da Piscinola: 19.46

ultima corsa da Garibaldi: 19.44

Funicolari (Chiaia, Montesanto, Centrale)

ultima corsa prima dello sciopero: 9.20

prima corsa pomeridiana: 17.00

ultima corsa: 19.50

Linee di superficie (autobus, tram, filobus)

orari di garanzia al mattino: 5.30 – 8.30

orari di garanzia al pomeriggio/sera: 17.00 – 20.00

Per quanto riguarda le linee di superficie, le partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e riprendono 30 minuti dopo la fine dello sciopero.