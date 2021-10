Sciopero nazionale lunedì 11 ottobre, a Napoli disagi per trasporti, uffici pubblici e scuole

Si prospetta una giornata piena zeppa di disagi quella di lunedì 11 ottobre, dal momento che è stato proclamato uno sciopero nazionale che riguarderà diversi comparti, dalla scuola e l'università al trasporto locale, passando per gli uffici pubblici. Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali: Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas scuola, Cub, Fuori mercato, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit. A Napoli, dunque, lo sciopero potrebbe causare non pochi problemi: nel capoluogo campano, il sindacato Usb ha indetto anche una manifestazione, che si terrà lunedì 11 ottobre appunto, alle ore 10 in piazza Mancini. Secondo Usb, queste le motivazioni dello sciopero e della manifestazione:

Contro lo sblocco dei licenziamenti e la macelleria sociale per rispondere all'attacco che stiamo subendo su salario e diritti. Contro la precarietà e il lavoro sottopagato per il salario minimo per legge. Per migliorare sicurezza sui posti di lavoro: basta lavoratori assassinati per il profitto. Contro il sistema negli appalti sia nel pubblico che nel privato. Per il rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità, nei trasporti e in tutti i servizi pubblici. Basta privatizzazioni ed esternalizzazioni. Per una vera democrazia sindacale contro gli attacchi delle organizzazioni complici. Per la difesa dell'ambiente e una vera riconversione ecologica. Contro le discriminazioni di genere sul lavoro e nella società. Per la difesa delle pensioni pubbliche, contro il furto del Tfr e del Tfs, abolizione della Legge Fornero