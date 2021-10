Sciopero generale 11 ottobre 2021, trasporti a rischio: orari garantiti di aerei e treni Italo e Trenitalia Sciopero generale di 24 ore lunedì 11 ottobre 2021 indetto dai Cobas e da altri sindacati di base per tutto il territorio nazionale. Uno dei settori più coinvolti sarà ovviamente quello dei trasporti, sia nazionali che locali, anche se ci saranno delle fasce garantite per i pendolari, ma disagi sono attesi anche nella scuola, sulle autostrade e negli uffici pubblici.

A cura di Antonio Palma

Uno sciopero generale per lunedì 11 ottobre 2021 è stato indetto dai Cobas e da altri sindacati di base per tutta la giornata. Si tratta di uno sciopero che riguarda tutto il territorio nazionale sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati della durata di 24 ore a partire dalle 00.01 di lunedì. “Contro licenziamenti e macelleria sociale l'intero sindacalismo di base si unisce e proclama uno sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata” spiegano le numerose sigle sindacali che hanno aderito alla protesta. A Roma è previsto anche un corteo di protesta che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 10. Uno dei settori più coinvolti sarà ovviamente quello dei trasporti, sia nazionali che locali, anche se ci saranno delle fasce garantite per i pendolari, ma disagi sono attesi anche nella scuola, sulle autostrade e negli uffici pubblici. Lo sciopero generale dell’11 ottobre era stato annunciato già da tempo per fine mese ma a seguito delle elezioni comunali e dei ballottaggi è stato deciso lo spostamento e l'anticipo a lunedì prossimo.

I motivi dello sciopero generale di lunedì 11 ottobre

I motivi alla base dello sciopero nazionale di lunedì 11 ottobre sono molteplici. Si va dalla protesta contro lo sblocco dei licenziamenti e il Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento alla richiesta di rilancio dei salari, dalla richiesta di Rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti e contro la privatizzazione alla richiesta di rafforzamento della sicurezza dei lavoratori. “Nel corso della pandemia l’Unione Europea è passata da politiche restrittive a politiche espansive. Il Recovery Fund con l’emissione di Eurobond ha avviato una politica economica incentrata sulla spesa pubblica in deficit, in controtendenza rispetto alla fase dell’austerità Tale svolta va resa strutturale” spiegano ADL COBAS – CIB UNICOBAS – CLAP-CONFEDERAZIONE COBAS – COBAS SCUOLA SARDEGNA – CUB – FUORI MERCATO – SGB – SI COBAS –SIAL COBAS – SLAI COBAS S.C. – USB – USI CIT.

Sciopero 11 ottobre per Trenitalia e Italo, orari e fasce garantite dell'alta velocità

I disagi maggiori per i cittadini probabilmente arriveranno dallo sciopero dei trasporti. Saranno coinvolti treni, aerei e anche traghetti anche se con modalità differenti. Il trasporto ferroviario si fermerà dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì 11 ottobre. Trenitalia comunica che non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza mentre i servizi bus programmati in orario possono subire variazioni o cancellazioni. Come per ogni sciopero, a livello nazionale comunque ci sono fasce di garanzie e treni assicurati sia per Trenitalia che per Italo. Le due aziende pubblicano una lista dei treni garantiti sui propri siti. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque a destinazione se raggiungibile entro un'ora dall’inizio dell'agitazione sindacale.

Le fasce di garanzia per i treni regionali lunedì 11 ottobre

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario regionale i servizi minimi garantiti e le loro fasce orarie dipendono dalla Regione e dagli accordi sindacali presi dalle aziende. In generale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali) che riguardano tutti le aziende di trasporto regionali come Trenord.

Sciopero 11 ottobre per gli aerei, cosa si ferma e quando

Lo sciopero generale per lunedì 11 ottobre 2021 riguarderà, oltre ai treni, anche aerei e traghetti anche se con modalità differenti. L’agitazione per gli aerei sarà per l’intera giornata dell’11 ottobre, da mezzanotte del 10 alle 23.59 dell’11. Durante gli scioperi anche in questo caso vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. L’Enac pubblica sul proprio sito l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo sono tenute a comunicare all’ente del volo prima dello sciopero.

Sciopero 11 ottobre a Roma, le fasce garantite

A Roma lo sciopero generale dell’11 ottobre 2021 riguarderà anche Atac, Roma Tpl e Cotral con lo stop a metro, tram, bus e ferrovie locali. La fascia oraria garantita è dalla prima corsa fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A rischio oltre bus e metropolitane anche le corse delle ferrovie urbane Roma-Viterbo, Termini- Centocelle e Roma-Lido.

Lo sciopero dell'11 ottobre per i trasporti a Milano

A Milano coinvolti nello sciopero generale i mezzi Atm. Lo sciopero sarà previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Mobilitazione anche per il personale Funicolare Como – Brunate.

Gli orari garantiti per lo sciopero dei trasporti a Napoli

Trasporti fermi per 24 ore anche a Napoli dove aderiscono allo sciopero nazionale i dipendenti di Anm. Il servizio sarà garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Qui nella stessa giornata scioperano anche i dipendenti di Busitalia Campania. Nel capoluogo campano, il sindacato Usb ha indetto anche una manifestazione che si terrà lunedì alle ore 10 in piazza Mancini.