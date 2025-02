video suggerito

Sciopero lunedì 24 febbraio, a rischio mezzi pubblici e aerei per 24 ore: orari città per città Domani, lunedì 24 febbraio 2025, è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Bus, metro e tram saranno a rischio per 24 ore. Nello stesso giorno è stato proclamato anche uno sciopero del trasporto aereo che coinvolgerà EasyJet e il personale navigante Aeroitalia. Tutti i dettagli: motivazioni, modalità e fasce garantite città per città.

A cura di Eleonora Panseri

Domani, lunedì 24 febbraio 2025, è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Bus, metro e tram saranno a rischio per 24 ore nelle principali città italiane.

Nello stesso giorno è stato proclamato anche uno sciopero del trasporto aereo che coinvolgerà la compagnia EasyJet e il personale navigante Aeroitalia.

La mobilitazione è stata indetta dal sindacato USB per quanto riguarda il trasporto pubblico per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, anche a fronte dell’aumento dell’inflazione. Mentre negli aeroporti lo sciopero di quattro ore, tra le 12 e le 16, è stato deciso dalle sigle Anpac, Filt-CGIL e Uilt-UIL.

Annullato invece quello del personale ferroviario che era stato indetto per le giornate di sabato 22 e di oggi, domenica 23 febbraio.

Sciopero il 24 febbraio 2025, motivazioni e modalità città per città

Come già anticipato, lo sciopero è stato proclamato per protestare contro le condizioni contrattuali e salariali nel settore del trasporto pubblico, con particolare riferimento al mancato adeguamento economico per il triennio 2024-2026.

"USB conferma lo sciopero del 24 febbraio: per la dignità di tutti gli autoferrotranvieri serve un rinnovo contrattuale vero, che copra quantomeno l’inflazione. – si legge in un comunicato diffuso dal sindacato – Lo sciopero del 24 febbraio, quindi, sarà un momento per rimettere al centro due elementi imprescindibili per USB: un salario degno e la democrazia sul posto di lavoro"

La mobilitazione si svolgerà in modalità e con orari differenti da città a città e le aziende forniscono aggiornamenti sui servizi garantiti attraverso i propri canali ufficiali. Di seguito tutti i dettagli.

Sciopero Atm a Milano il 24 febbraio: orari e fasce di garanzia

Per quanto riguarda la città di Milano l’agitazione interesserà i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A. nelle fasce orarie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Di conseguenza, le fasce orarie garantite per spostarsi con i mezzi pubblici saranno prima delle 8.45 e tra le 15 e le 18.

Lo sciopero è stato indetto "per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/ 2027″, come si legge sul sito ufficiale dell'azienda.

Orari di bus, metro e tram Atac a Roma durante lo sciopero

A Roma invece si fermeranno i lavoratori di Atac. Durante lo sciopero, il servizio sarà garantito durante le fasce di legge: da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Nel territorio di Roma Capitale, informano dall'azienda, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac, le reti affidate agli esercenti Autoservizi Troiani/Sap; Autoservizi Tuscia/Bis e i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento.

Sciopero a Napoli di bus, metro e funicolari Anm e Eav

A Napoli e in Campania sia Anm che Eav aderiranno allo sciopero di 24 ore. L'Ente Autonomo Volturno fa sapere di aver aderito alla contestazione per ottenere maggiore sicurezza dei lavoratori e del servizio e l'incremento delle retribuzioni mensili.

"Il servizio sarà effettuato nelle seguenti fasce di garanzia: dalle ore 05.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. – si legge sul sito – Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero".

L'Azienda Napoletana Mobilità informa che lo sciopero sarà articolato dalle ore 3.01 del 24 febbraio alle ore 3.00 del 25 febbraio 2025. Per le linee di superficie (tram, bus, filobus) il servizio sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Per le funicolari invece nelle stazioni di Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto l'ultima corsa del mattino garantita sarà alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19.50.

La prima corsa mattinale della Metro Linea 1 sarà da Piscinola ore 6.30 e da Garibaldi ore 7.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17.00 e da Garibaldi ore 17.40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19.33 e da Garibaldi alle ore 19.28. Sulla Metro Linea 6 l'ultima corsa da Mostra sarà alle ore 9.08, l'ultima corsa da Municipio ore 9.14.

Orari dei mezzi città per città per lo sciopero del 4 febbraio

Disagi potrebbero verificarsi anche in altre città dove le aziende del trasporto pubblico locale hanno deciso di aderire.

Il Gruppo Trasporti Torinese fa sapere che a Torino il servizio urbano-suburbano, metropolitana e i centri servizio al cliente saranno garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00, così come il servizio extraurbano, il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) ma da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

L'azienda Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna informa sul proprio sito che lunedì 24 febbraio per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

A Genova e provincia l'Azienda mobilità e trasporti fa sapere che per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano a Genova il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Il servizio di trasporto provinciale invece sarà garantito dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Chi dovrà usufruire della ferrovia Genova Casella potrà farlo dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Anche AVM informa che l'agitazione proclamata per il 24 febbraio potrà interessare il personale del trasporto pubblico, dei servizi di navigazione, tranviario, automobilistico urbano e extraurbano di Venezia. È possibile trovare tutte le informazioni relative ai servizi garantiti a questo link.

Sul sito di Autolinee Toscane si legge invece che il servizio sarà garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29.

Sciopero aerei il 24 febbraio, stop per i voli EasyJet e Aeroitalia

Domani, lunedì 24 febbraio, è previsto uno sciopero degli aerei che coinvolgerà le compagnie EasyJet e Aeroitalia. La contestazione si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e interesserà il personale navigante, inclusi piloti e assistenti di volo.

Durante lo sciopero, i voli potrebbero subire cancellazioni o ritardi. L’ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha confermato che, come previsto dalle normative, i voli saranno garantiti nelle fasce orarie 7.00 – 10.00 e 18.00 – 21.00. A questo link Enac mette a disposizione un elenco aggiornato dei voli garantiti.