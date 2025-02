video suggerito

Sciopero dei trasporti a Napoli lunedì 24 febbraio: metro, bus e funicolari Anm a rischio per 24 ore Proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico di 24 ore per lunedì 24 febbraio. A Napoli a rischio i mezzi di Anm, che ha diramato le fasce di garanzie del servizio.

A cura di Valerio Papadia

Si preannuncia un inizio settimana difficile, in tutta Italia, per chi utilizza i mezzi pubblici: a livello nazionale, infatti, è stato proclamato uno sciopero dei trasporti, della durata di 24 ore, per lunedì 24 febbraio. A Napoli ci potrebbero essere delle ripercussioni sui mezzi dell'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, i cui lavoratori potrebbero aderire all'agitazione sindacale indetta dall'Usb per chiedere più sicurezza e maggiore retribuzione: si potrebbero, dunque, fermare i treni della Linea 1 e della Linea 6 della metropolitana, le funicolari e gli autobus. L'Anm, ad ogni modo, ha reso note le fasce di garanzie nelle quali il servizio è garantito.

Le fasce di garanzia

Come accade in ogni sciopero, le aziende del trasporto pubblico assicurano le cosiddette fasce di garanzia, orari durante i quali l'esercizio è garantito. In relazione allo sciopero di lunedì 24 febbraio, ecco le fasce di garanzia diffuse da Anm.

Linea 1 metropolitana

Ultima corsa al mattino da Piscinola: 9.12

Ultima corsa al mattino da Garibaldi: 9.02

Prima corsa pomeridiana da Piscinola: 17

Prima corsa pomeridiana da Garibaldi: 17.40

Ultima corsa della sera da Piscinola: 19.33

Ultima corsa della sera da Garibaldi: 19.28

Linea 6 metropolitana

Ultima corsa da Mostra: 9.08

Ultima corsa da Municipio: 9.14

Funicolari

Le fasce di garanzia sono da intendersi per tutte e quattro le funicolari cittadine: Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina.

Ultima corsa al mattino: 9.20

Prima corsa pomeridiana: 17

Ultima corsa serale: 19.50

Autobus

Per quanto riguarda gli autobus cittadini, il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Le motivazioni dello sciopero di lunedì 24 febbraio

La sigla sindacale Usb, che come detto ha proclamato lo sciopero, ha reso note anche le motivazioni dietro l'agitazione sindacale di lunedì 24 febbraio:

la sicurezza dei lavoratori e del servizio, con particolare attenzione alla corretta e puntuale manutenzione dei treni, dei BAS nelle stazioni e degli autobus, anche attraverso il potenziamento del numero delle telecamere e del personale addetto alla vigilanza e controlleria a bordo dei mezzi e nei mezzanini delle stazioni, l’installazione di cabine e postazioni blindate dotate di pulsante di emergenza collegato con le forze dell’ordine per la geolocalizzazione della chiamata;

un incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili, così come previsto dalla nostra piattaforma per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori.