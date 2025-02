video suggerito

Sciopero a Roma il 24 febbraio, a rischio i mezzi Atac per 24 ore: orari di bus, metro e tram Tram, bus e metro a rischio lunedì 24 gennaio 2025 dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20:00 fino al termine del servizio a Roma per uno sciopero che riguarda l’intera rete del trasporto pubblico romano di Atac. Alla protesta prende parte anche Cotral. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giornata nera per i trasporti a Roma domani, lunedì 24 febbraio 2025. Previsto uno sciopero del trasporto pubblico nella capitale: attesi disagi per bus, metro e tram Atac fino a 24 ore. La protesta è estesa anche ai bus Cotral che si muovono per le strade del Lazio. Durante lo sciopero sono previste le cosiddette fasce di garanzia: il servizio è assicurato fino alle ore 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Probabili disservizi, invece, dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 fino al termine del servizio. Fra le principali ragioni dello sciopero la mancata convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori, come riportato dal sito di Roma Mobilità.

Sciopero a Roma il 24 febbraio, le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Usb Lavoro Privato (Cobas, Adl, Sgb, Cub Trasporti) e Usb Lavoro Privato e Orsa. "Le motivazioni principali poste alla base dello sciopero sono derivanti dal mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/2027 ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 28.11.2018″, hanno fatto sapere.

Orari garantiti nella notte tra il 23 e 24 febbraio

Come anticipato lo sciopero prevede le fasce di garanzia con inizio dello sciopero a partire dalle ore 8.30 della mattina con garanzia di servizio dall'inizio fino alle 8.30. Ciò vale per le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e che sono:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980,

314,

404,

444.

Il servizio, invece, non è garantito per tutte le linee bus notturne la cui denominazione inizia per "n".



Orari di bus, metro e tram a Roma per lo sciopero del 24 febbraio

Nella giornata del 24 febbraio, invece, come anticipato si rischiano disservizi. Metro, bus e tram sono garantiti sull'intera rete dall'inizio del servizio diurno e fino alle ore 8.29 e dalle 17 alle ore 19.59.

I mezzi di trasporto pubblico locale, invece, non sono garantiti sull'intera linea dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno, come riportato dallo stesso sito di Atac. Non sono garantite, inoltre, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle seguenti linee:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980,

314,

404,

444.

Linee bus garantiti nella notte tra il 24 e 25 febbraio

Stavolta, a differenza della notte precedente all'intera giornata dello sciopero, ad essere garantite sono le linee bus notturne, la cui denominazione inizia per "n". Dopo le 24, invece, non sono garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte che sono:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

451,

664,

881,

916,

980,

314,

404,

444.

Scioperano anche i bus Cotral a Roma: le fasce garantite

Non soltanto Atac e il trasporto pubblico romano. Ad aderire allo sciopero sono anche i lavoratori e le lavoratrici di Cotral, Consorzio del Trasporto pubblico del Lazio per lo sciopero della durata di 24 ore.

Anche in questo caso, però, sono previste le fasce di garanzia con il servizio regolare assicurato dall'inizio dei turni alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59; sciopero dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 fino al termine del servizio con possibili soppressioni di bus e treni, come fanno sapere dal sito della società.