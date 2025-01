video suggerito

Sciopero il 10 gennaio 2025, a rischio treni e trasporto pubblico: orari per città e settori coinvolti Dopo un 2024 da record, segnato dalla cifra di 622 scioperi, domani 10 gennaio sarà il primo 'venerdì nero' dell'anno. Dai trasporti locali passando per aerei e scuola, i motivi e gli orari della nuova protesta.

A cura di Biagio Chiariello

Quello di domani, 10 gennaio, sarà il primo ‘venerdì nero' del 2025: arriva infatti il primo grosso sciopero dell'anno. Si tratterà di una protesta che coinvolge trasporto ferroviario, mezzi pubblici locali, aeroporti ma anche settore scuola. A ad indirlo è stato il sindacato Confail Faisa.

I lavoratori Rfi si fermeranno dalle 21 del 9 gennaio alle 20.59 del 10 mentre il Tpl farà i conti con lo sciopero nazionale di 4 ore (con articolazione oraria a livello territoriale). A incrociare le braccia per tutto il giorno anche i ferrovieri dei Cobas Lavoro Privato e del Coordinamento Ferrovieri e dell'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi.

Nel settore del trasporto pubblico locale, autobus, tram e metropolitane si fermeranno per 4 ore nella mattinata del 10 gennaio, con modalità che varieranno a seconda della città, ma sempre nel rispetto delle fasce di garanzia. A Milano, lo sciopero coinvolgerà i dipendenti del Gruppo Atm, con l'interruzione del servizio prevista tra le 8:45 e le 12:45. A Roma, l'agitazione riguarderà la rete Atac e le linee periferiche gestite da aziende private, attive dalle 8:30 alle 12:30.

Sciopero venerdì 10 gennaio 2025, le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Confail Faisa per “le forti preoccupazioni legate all'allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al ‘mondo' dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale, per i contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro".

L'ultimo accordo sottoscritto da alcune organizzazioni sindacali, sottolinea la sigla autonoma, "rappresenta un ulteriore affronto alla dignità dei lavoratori".

Sciopero dei treni il 10 gennaio 2025, orari e modalità della protesta

Lo sciopero non coinvolgerà il personale di Trenord e Trenitalia, quindi chi utilizza i servizi ferroviari non subirà disagi.

Tuttavia, nella giornata di venerdì 10 gennaio, è prevista un'agitazione del personale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) responsabile di impianti e infrastrutture.

Per questa categoria, infatti, Cobas Lavoro Privato, il Coordinamento Ferrovieri e l'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore. Di conseguenza, le attività di manutenzione sulle linee saranno sospese, con possibili ripercussioni sul servizio ferroviario.

L'astensione inizierà alle 21:00 del 9 gennaio 2025 e terminerà alla stessa ora del 10 gennaio.

Gli orari di bus, metro e tram a Milano per lo sciopero del 10 gennaio

L'Atm (Azienda dei Trasporti Milanesi) comunica in una nota che "il sindacato Confail Faisa ha indetto uno sciopero a livello nazionale. A Milano, il servizio delle nostre linee non sarà garantito dalle 8:45 alle 12:45″.

Possibili disagi, dunque, per autobus, tram e linee della metropolitana nell’arco delle 4 ore mattutine.

Come detto, i treni di Trenord non subiranno interruzioni dirette, ma potrebbero risentire degli effetti dell'agitazione del personale di Rete Ferroviaria Italiana.

Sciopero del trasporto pubblico a Roma il 10 gennaio: gli orari dei mezzi Atac

A Roma trasporto pubblico a rischio per 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30.

L'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e le linee Cotral-Astral. Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità.

Chi sciopera a Napoli: gli orari dei mezzi venerdì 10 gennaio

A Napoli, lo sciopero coinvolgerà tutti mezzi pubblici dalle 11.00 alle 15.00, come fa sapere Anm.

Protesta per 4 ore anche l'Eav che ha annunciato come il sindacato O.S. Conf.A.I.L. abbia indetto uno sciopero nazionale previsto dalle 19:32 alle 23:32 con la motivazione di "questioni legate al trasporto pubblico locale".

Sempre Eav rende noto che "durante l'ultima proclamazione di sciopero della citata organizzazione sindacale, la percentuale di adesione è stata del 15,5% (sciopero di 4 ore del 23 ottobre)".

Anche il trasporto aereo aderisce allo sciopero del 10 gennaio

La giornata del 10 gennaio sarà caratterizzata da diverse proteste nel settore del trasporto aereo. I lavoratori di Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa si asterranno dal lavoro per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, su iniziativa del sindacato Ost Cub Trasporti.

Anche il personale di Sea, gestore degli scali di Linate e Malpensa, aderirà a uno sciopero di 24 ore. A Linate, inoltre, i dipendenti della società Spd si fermeranno per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00. A Venezia, il personale di Trasporti Servizi Aerei parteciperà a uno sciopero di 24 ore, organizzato su scala interregionale dai sindacati Flai Trasporti e Servizi.

Chi sciopera e chi no venerdì 10 gennaio 2025: i settori coinvolti

Non solo il settore dei trasporti. Anche le scuole potrebbero subire disagi a causa dello sciopero dei dipendenti della Csle (Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei Autonomi), che protestano per questioni legate a richieste salariali e rivendicazioni sulle competenze.

Ulteriori proteste a livello locale vedranno gli avvocati delle Camere Penali di Salerno e Nocera Inferiore astenersi dalle attività a partire da venerdì 10 gennaio per l'intera settimana.