Sciopero a Roma il 10 gennaio, a rischio i mezzi Atac: gli orari di bus, metro e tram Venerdì nero per i pendolari il 10 gennaio 2025 per uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore a Roma. Bus, metro e tram Atac sono a rischio dalle 8:30 alle 12:30; nel Lazio sono interessate anche le linee Cotral-Astral.

A cura di Alessia Rabbai

Domani, venerdì 10 gennaio 2025, sarà un venerdì nero per i pendolari, a causa di uno sciopero del trasporto pubblico locale di quattro ore indetto dal sindacato Faisa Confail, che interesserà anche la città di Roma. L'agitazione interesserà la rete di bus, metro e tram Atac dalle 8.30 alle 12.30. Sul resto del territorio del Lazio nelle stesse ore saranno interessate anche le linee Cotral-Astral: bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Nord, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Sciopero dei trasporti a Roma il 10 gennaio, le motivazioni

La mobilitazione in programma per venerdì 10 gennaio è stata proclamata per protestare contro le condizioni lavorative, i salari e le misure di sicurezza. A Roma e nel Lazio i lavoratori incroceranno le braccia problematiche relative al trasporto pubblico locale.

Orari e fasce di garanzia per bus, metro e tram a Roma il 10 gennaio

Per quanto riguarda le fasce di garanzia, venerdì 10 gennaio il servizio è regolare da inizio turno fino alle ore 8,29 e dalle ore 12,30 fino alla fine dell'orario giornaliero. Nella fascia 8,30-12,30 in cui entra in vigore lo sciopero, il servizio non è garantito. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro che restano aperte, non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Biglietterie, parcheggi e bike parking

Nel corso della mobilitazione non è garantito il servizio delle biglietterie fisiche, mentre le biglietterie on-line non subiscono interruzioni e il titolo di viaggio si può acquistare online. I parcheggi di interscambio restano aperti, ibike box delle stazioni chiuse non sono disponibili ad eccezione dei bike box delle fermate di Laurentina e Ionio.