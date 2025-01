video suggerito

Sciopero a Milano il 10 gennaio, a rischio mezzi Atm per 4 ore: gli orari di bus, metro e tram Per il 10 gennaio 2025 il sindacato Confail Faisa ha proclamato il primo sciopero del trasporto pubblico locale dell’anno. A Milano l’agitazione interesserà solo le linee metro, tram e bus di Atm, che potrebbero subire modifiche nella circolazione tra le 8:45 e le 12:45. Trenord invece non ha aderito e i treni, quindi, dovrebbero essere garantiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 10 gennaio 2025 si prospetta un nuovo venerdì nero per i pendolari di Milano, che dovranno affrontare il primo sciopero del trasporto pubblico locale dell'anno, proclamato dal sindacato Confail Faisa. A Milano l'agitazione, motivata dalla richiesta di migliori condizioni contrattuali, interesserà solo le linee Atm, che potrebbero subire modifiche nella circolazione tra le 8:45 e le 12:45. Per il momento Trenord non ha annunciato l'adesione allo sciopero e i treni rimangono quindi garantiti. Nella stessa giornata di venerdì 10 gennaio, tuttavia, Ost Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il personale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa.

Sciopero a Milano il 10 gennaio, le motivazioni

Lo sciopero dei trasporti è stato proclamato dalla sigla sindacale Confail Faisa: “Per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al mondo dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale, per i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro”.

Gli orari di bus, metro e tram Atm a Milano il 10 gennaio

L'azienda trasporti milanesi ha diffuso, attraverso il suo sito ufficiale, gli orari dello sciopero di venerdì 10 gennaio 2025. In particolare l'azienda ha fatto sapere che le linee metro, tram e bus di Atm potrebbero subire variazioni del servizio nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 12:45 del mattino. Saranno garantite invece le corse precedenti e successive a questo lasso temporale.

Leggi anche A che ora chiude la metro a Milano a capodanno 2025: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaio

Trenord non aderisce allo sciopero: treni garantiti il 10 gennaio

Per il momento Trenord non ha comunicato la sua adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale, che pertanto nella città di Milano rimarrà circoscritto alle linee di trasporto locale dell'Atm. Le corse delle linee ferroviarie dovrebbero rimanere quindi tutte garantite e non dovrebbero subire variazioni del servizio durante la giornata di venerdì 10 gennaio.

Sciopero anche del personale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa

Allo sciopero dei mezzi della durata di quattro ore si aggiunge anche un'agitazione di 24 ore del personale delle società Sea e Airport Handling, che operano degli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa. Per questo motivo, possibili ripercussioni si potrebbero avere sui voli che transiteranno da questi scali tra la mezzanotte e le 23:59 di venerdì 10 gennaio.