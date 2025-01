video suggerito

In arrivo un nuovo sciopero a Milano il 31 gennaio, a rischio i trasporti per 24 ore: gli orari In arrivo domani, venerdì 31 gennaio, un nuovo sciopero dei trasporti a Milano che coinvolgerà le linee Movibus per 24 ore. Allo sciopero non aderiranno i mezzi Atm e i treni Trenord. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domani, venerdì 31 gennaio 2025, è in programma un nuovo sciopero dei trasporti che coinvolgerà le linee Movibus per 24 ore. Rimangono garantite le fasce di garanzia comprese tra le ore 05.30 e le ore 08.30 e tra le ore 12.30 e le ore 15.30

Il nuovo sciopero riguarderà tutte le 25 autolinee interurbane, il servizio a chiamata, oltre che i collegamenti con le diverse stazioni ferroviarie, tra cui Magenta, Legnano, Parabiago, Rho e Castano Primo con quattro fermate metro M1 e M2, gestite da Movibus. Lo sciopero aziendale, proclamato recentemente dalla compagnia di trasporti, avrà una durata di 24 ore e sarà nella giornata di venerdì 31 gennaio.

Sciopero a Milano il 31 gennaio, le motivazioni

La decisione, fa sapere la compagnia, è stata presa a sostegno delle proposte sindacali sui seguenti temi: le turnazioni scolastiche 2024/2025; la richiesta indennità turni spezzati; la richiesta distribuzione consuntivo media plurisettimanale; l'aumento valore ticket restaurant; l'inserimento nella turnazione di un’alta percentuale di turni ad unica ripresa non superiori a 7 ore al giorno; la rimodulazione dei parametri di entrata e per i lavoratori già in servizio con eliminazione del parametro di ingresso 140; la revisione PDR; la richiesta turni agevolati lavoratori con alta anzianità di servizio; infine, la richiesta pagamento fuori nastro anche in caso di ritardo, eliminazione terza ripresa o in alternativa aumento dell’indennità prevista, problematiche inerenti la velocità commerciale.

Gli orari dello sciopero dei trasporti a Milano il 31 gennaio

Lo sciopero indetto da Movibus avrà una durata di 24 ore. Nello specifico, le fasce orarie di astensione dalla prestazione lavorativa nelle quali le corse potrebbero non essere effettuate saranno: dall’inizio del servizio sino alle ore 5:30; dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 sino a fine servizio. Rimangono invece garantite le corse programmate con orario di partenza compreso tra le ore 05.30 e le ore 08.30 e tra le ore 12.30 e le ore 15.30.

Le prossime proteste in programma a Milano per bus, metro e treni

Il personale di Trenord ha annunciato che aderirà allo sciopero di 23 ore previsto per il 5 e 6 febbraio 2025 proclamato da ORSA Ferrovie. L'interruzione del servizio avverrà dalle ore 3:00 del 5 febbraio sino alle 2:00 del 6 febbraio. Saranno garantiti i servizi minimi nelle seguenti fasce orarie: dalle 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle 18:00 sino alle 21:00 (solo nei giorni feriali).

Seguirà un secondo sciopero nel mese di febbraio, previsto per il giorno di San Valentino: il 14 febbraio 2025. Lo sciopero, indetto dal sindacato AL-COBAS, riguarderà i servizi del Gruppo ATM di Milano con modalità differenziate. Per quanto riguarda la metropolitana e i mezzi di superficie lo sciopero riguarderà le seguenti fasce orarie: dalle ore 8:45 sino alle ore 15:00 e dalle 18:00 sino a fine servizio. Potrebbero esserci, infine, leggere variazioni nell'area di Monza e di Trezzo. Anche in questo caso, saranno garantite le fasce di servizio essenziali, consultabili sul sito ufficiale di ATM.