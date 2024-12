video suggerito

Sciopero generale a Milano il 13 dicembre, a rischio mezzi Atm e i treni Trenord: gli orari Lo sciopero generale a Milano è stato ridotto dalle 9:00 alle 13:00 di venerdì 13 dicembre. Possibili ripercussioni su linee bus, metro e tram di Atm. A rischio anche le tratte ferroviarie di Trenord, eccetto nelle fasce di garanzia pubblicate sul sito. Sospesi anche i servizi di Uber. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

È stato rimandato a domani, venerdì 13 dicembre, lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a Milano. L'agitazione, inizialmente prevista per le 21 di stasera, giovedì 12, è stata ridotta dal ministro dei Traporti Matteo Salvini e riprogrammata tra le 9:00 e le 13:00 di venerdì. Sono previste ripercussioni sulle linee bus, metro e tram di Atm e sulle tratte di Trenord.

Lo sciopero è stato proclamato dall’Unione Sindacale di Base e il sindacato Al Cobas "contro la politica economica del Governo Meloni esplicitata nella manovra economica per il 2025".

Sciopero generale a Milano, chi si ferma e chi no il 13 dicembre

Allo sciopero aderiscono i dipendenti dell'azienda del trasporto pubblico milanese, con eventuali variazioni su linee bus, metro e tram di Atm. A rischio anche le tratte ferroviarie di Trenord, che ha annunciato possibili ripercussioni sul servizio regionale, suburbano, aeroportuale e sulla lunga percorrenza.

Gli orari di bus, metro e tram Atm a Milano il 13 dicembre

Come riportato sul sito dell'azienda del trasporto pubblico milanese, le linee bus, metro e tram di Atm potrebbero subire interruzioni o variazioni del servizio tra le 9:00 e le 13:00 di venerdì 13 dicembre. Non dovrebbero mancare le corse, quindi, per chi si mette in viaggio la mattina presto o nel pomeriggio.

L'elenco dei treni garantiti Trenord

Trenord ha diffuso sul sito ufficiale la lista delle corse garantite nella fascia 6:00 – 9:00. I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno comunque fino alla destinazione finale e quelli con arrivo previsto entro le ore 10:00 termineranno regolarmente la corsa.

La compagnia ferroviaria ha scritto che, nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Le motivazioni dello sciopero a Milano il 13 dicembre

Alla base dello sciopero, indetto dall’Unione Sindacale di Base e il sindacato AL Cobas, c'è la protesta contro la recente manovra finanziaria, ma anche altre ragioni: "C’è un disegno generale – scrive Usb – che il governo Meloni sta portando avanti che concentra le risorse per l’economia di guerra, aumenta le disuguaglianze sociali e ci trascina verso l’abisso di una nuova guerra mondiale. Non c’è un solo ambito della vita sociale, politica e culturale del Paese che non sia sotto attacco, dalla scuola alla sanità, dall’ambiente alla sfera dei diritti civili, dall’accoglienza alla restrizione degli spazi di democrazia".