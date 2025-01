Sciopero a Napoli il 10 gennaio 2025, a rischio bus, metro e funicolari: gli orari garantiti Anm e Eav

video suggerito

Sciopero di 4 ore dei trasporti a Napoli venerdì 10 gennaio 2025, indetto dal sindacato Faisa Confail. A rischio metropolitana, bus, funicolari e treni locali in due momenti diversi della giornata. Nel capoluogo partenopeo, i mezzi Anm si fermeranno dalle 11.00 alle 15.00, mentre i mezzi Eav che si occupano del trasporto tra Napoli e la provincia si fermeranno dalle 19.32 alle 23.32 e dunque fino a termine del servizio. Anm non ha ancora comunicato le fasce di garanzie, l'Eav invece ha già fornito i dettagli.

Fasce di garanzia Anm durante lo sciopero dei mezzi a Napoli

Non sono state ancora comunicate le fasce di garanzie dell'Azienda Napoletana Mobilità per quanto riguarda treni e funicolari. Lo sciopero avrà luogo dalle 11 alle 15, per ora è possibile sapere solo alcune delle fasce di garanzia:

Linee di superfice: (tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

(tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metro Linea 1, Metro Linea 6: orari da aggiornare.

orari da aggiornare. Funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa delle ore 15.20. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio 128 (segue le fasce garanzia bus).

Fasce di garanzia Eav durante lo sciopero dei mezzi a Napoli

L'Ente Autonomo Volturno ha invece già comunicato le fasce di garanzia dello sciopero che si articolerà invece dalle 19.32 alle 23.32 sulle linee gestite dall'azienda.

Circumvesuviana – Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Napoli per Sorrento: 19:25

da Napoli per Poggiomarino: 19:02

da Napoli per Sarno: 18:58

da Napoli per Torre Annunziata: 19:09

da Napoli per Da S. Giorgio per Baiano: 19:30

per Napoli da Sorrento: 19:02

per Napoli da Poggiomarino: 19:06

per Napoli da Sarno: 19:14

per Napoli da Torre Annunziata: 19:21

per Napoli da Baiano: 19:03

Metropolitana Linea 11 / Linea Arcobaleno – Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola: 19:30

da Piscinola per Aversa: 19:15

Linee Flegree – Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Montesanto per Bagnoli: 19:21

da Montesanto per Licola: 19:12

da Bagnoli per Montesanto: 19:20

da Licola per Montesanto: 19:08

Linee Suburbane – Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Napoli per Piedimonte treno 7872 delle 19:03

da Piedimonte per Napoli treno 7873 delle ore 17:27

da Piedimonte per Caserta RFI treno 7875 delle 18:50

Inoltre, il treno 7878 delle ore 20:30 da Napoli per Piedimonte Matese verrà effettuato in quanto garantito in caso di sciopero. Infine, sulla Linea Napoli-Benevento sarà garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale, effettuato dalla società D'Agostino Tours.