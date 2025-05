Sciopero dei treni oggi 6 maggio, ritardi e trasporti in tilt in tutta Italia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Disagi per i viaggiatori in tutta Italia oggi per lo sciopero dei treni del 6 maggio. Ritardi, cancellazioni e lunghe code infatti si registrano in tutte le principali stazioni ferroviarie per la protesta dei sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti proclamata dalle 9 alle 17 di martedì.

Moltissimi i treni cancellati alla stazione di Roma Termini e ritardi altissimi per altri convogli che stanno circolando con difficoltà. Soppressi la maggior parte dei regionali per i quali non c'è fascia di garanzia ma cancellati anche molti treni a lunga percorrenza e alta velocità, sia sulla direttrice nord verso Milano sia al sud verso Napoli. Code si registrano agli infopoint per i passeggeri intenti a controllare i tabelloni e cercare soluzioni possibili.

Ritardi e cancellazioni di Frecciarossa e regionali anche alla stazione di Napoli Centrale dove alle 10 si è tenuto anche un presidio sindacale davanti all'ingresso principale della sottostante stazione di piazza Garibaldi. Anche qui centinaia di persone affollano l’area davanti ai tabelloni delle partenze e degli arrivi per trovare soluzioni alternative ai collegamenti cancellati. Molti pendolari hanno evitato il caos anticipando le partenze per evitare lo sciopero ma in tanti temono che a fine giornata la situazione sia complicata per tornare a casa anche se la protesta finisce alle 17.

Lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane e Trenord infatti può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione a causa della possibile mancanza di disponibilità di personale e treni nelle stazioni di partenza dei convogli. Per questo si consiglia a chi può di riprogrammare il viaggio, che per i treni a lunga percorrenza come Intercity e Frecce è possibile fino all’ora di partenza.

Per i treni a lunga percorrenza vi è comunque una lista di treni garantiti in caso di sciopero. Ai viaggiatori si consiglia comunque di cercare Informazioni sui canali online delle compagnie di trasporto prima di mettersi in viaggio.