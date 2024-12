video suggerito

Sciopero aerei il 15 dicembre 2024, trasporto a rischio fino a 24 ore: l'elenco dei voli garantiti Domani, domenica 15 dicembre 2024, è in programma uno sciopero del trasporto aereo che potrebbe creare disagi fino a 24 ore. A protestare è il personale Enav, Techno Sky e Airport Handling. Coinvolti diversi aeroporti: da Brindisi agli scali di Milano, passando per Parma, Bergamo e Catania. Diversi i voli cancellati da Ita Airways.

A cura di Biagio Chiariello

Per domani 15 dicembre 2024 è stato confermato lo sciopero nazionale del trasporto aereo in Italia, che coinvolgerà diverse categorie di lavoratori del settore.

L’agitazione potrebbe causare significativi disagi ai viaggiatori, con possibili ritardi e cancellazioni di voli su tutto il territorio nazionale.

Per la maggior parte dei casi l'astensione dal lavoro durerà 4 ore e coinvolgerà diversi aeroporti (Brindisi, scali di Milano, Parma, Bergamo e Catania). Diversi saranno i voli cancellati da Ita Airways.

Le sigle coinvolte sono Ugl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Rsu, Cub Trasporti. La protesta riguarda principalmente le condizioni lavorative nel settore, per il quale vengono denunciati salari inadeguati, turni di lavoro estenuanti e l’ampio utilizzo di contratti precari e appalti. A scioperare è il personale Enav, Techno Sky e Airport Handling.

Sciopero degli aerei il 15 dicembre 2024, le motivazioni

Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per protestare contro le difficili condizioni di lavoro nel settore aereo, denunciando stipendi insufficienti, orari di lavoro massacranti e un uso eccessivo di contratti precari e appalti.

Inoltre, viene segnalata una preoccupante mancanza di adeguate misure per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. I sindacati chiedono un miglioramento complessivo delle condizioni lavorative e un aumento salariale che rifletta l'andamento del costo della vita.

Gli orari dello sciopero degli aerei domenica 15 dicembre

Lo sciopero si svolgerà con modalità differenti a seconda delle categorie coinvolte:

Il personale della società Techno Sky sciopererà per 24 ore, dalla mezzanotte del 15 fino alla mezzanotte del 16. In particolare, i lavoratori delle sedi di Linate e Monte Settepani si fermeranno per 4 ore, dalle 13 alle 17, mentre quelli del comprensorio Bari-Brindisi aderiranno allo sciopero per l’intera giornata. I lavoratori di Techno Sky all’aeroporto di Milano Malpensa sciopereranno per 24 ore

"Il personale di Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa si asterrà dal lavoro per 24 ore.

I lavoratori delle aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali sciopereranno per 4 ore, dalle 14 alle 18

Il personale di Aviation Services presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa si fermerà per 4 ore, dalle 13 alle 17.

Coinvolto anche il personale di Enav – Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, che aderirà a uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17. Tra i controllori di volo coinvolti ci sono quelli degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Parma e Bergamo.

L'elenco dei voli garantiti Enac il 15 dicembre

Durante lo sciopero del 15 dicembre saranno comunque garantiti i voli essenziali, definiti dall’Enac in base ai criteri previsti dalla normativa vigente. L’elenco di questi voli tiene conto della programmazione delle compagnie aeree.

Sono inoltre previste fasce orarie protette, dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli saranno regolarmente operati. Per ulteriori dettagli sull’operatività del proprio volo, i passeggeri sono invitati a contattare direttamente la compagnia aerea.

La lista dei voli cancellati Ita Airways

Negli aeroporti interessati dallo sciopero, i viaggiatori potranno trovarsi davanti a tabelloni con una serie di voli cancellati. La compagnia aerea Ita Airways ha già pubblicato un elenco di voli cancellati in partenza da Roma, Napoli, Milano e altri aeroporti italiani ed esteri.

I passeggeri sono invitati a controllare lo stato del proprio volo tramite i canali ufficiali delle compagnie aeree e degli aeroporti, pianificando con cura gli spostamenti. Si consiglia di valutare l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi o di riprogrammare i viaggi non strettamente necessari.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 15 dicembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 20 dicembre.

In caso di volo cancellato per lo sciopero aereo del 15 dicembre 2024, le compagnie aeree infatti dovranno fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o annullato potrà chiedere il rimborso.