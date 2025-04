video suggerito

Sciopero aerei e aeroporti il 9 aprile 2025, chi si ferma e voli garantiti Domani 9 aprile 2025 una serie di scioperi del settore aereo avranno impatti su alcuni vettori e scali aeroportuali italiani. Tre le proteste che riguarderanno la compagnia Easyjet e gli aeroporti di Linate, Malpensa e Palermo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Disagi in vista per chi deve spostare in aereo nei prossimi giorni. Uno sciopero di aerei e aeroporti è stato indetto per domani, mercoledì 9 aprile 2025, con possibili impatti su alcuni vettori e scali aeroportuali italiani. Si tratta infatti di tre distinte proteste che riguarderanno alcuni aeroporti e la compagnia Easyjet.

Nella stessa giornata del 9 aprile 2025, infatti, si asterranno dal lavoro gli assistenti di volo della compagnia Easyjet airlines limited, il personale impiegato come autista negli scali di Linate e Malpensa e il personale della società Gesap che gestisce l’Aeroporto di Palermo.

Sciopero aerei e aeroporti 9 aprile: chi si ferma e perché

Nel dettaglio, lo sciopero del 9 aprile degli assistenti di volo di Easyjet indetto dai sindacati FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL, avrà durata di 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30. Nello stesso orario si fermeranno anche gli autisti della società Sea degli scali di Linate e Malpensa per una protesta indetta da CUB TRASPORTI.

Leggi anche L’oroscopo di venerdì 4 aprile 2025

Sciopero di 8 ore invece per il personale della società Gesap dell’aeroporto di Palermo, che si fermeranno mercoledì 9 aprile dalle ore 10 alle ore 18 per una protesta indetta dai sindacati confederali FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A. I disagi in questo caso potrebbero riguardare tutte le compagnie perché sono interessate le attività di imbarco, sbarco e gestione dei bagagli.

Le fasce e i voli garantiti il 9 aprile

Durante gli scioperi del settore aereo del 9 aprile ci saranno comunque delle fasce di garanzia come prevede la legge. Come comunica l’Enac, l’autorità unica di regolazione nel settore dell'aviazione civile in Italia, la norma prevede che nelle fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, i voli devono essere comunque effettuati. Informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste comunque alla compagnia aerea di riferimento.