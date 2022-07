Scioperi e picchetti nella logistica, 4 dirigenti sindacali arrestati a Piacenza A renderlo noto è lo stesso sindacato di base spiegando che le accuse riguardano le attività dei sindacalisti nell’ambito delle proteste, degli scioperi e dei picchetti nel settore della logistica di Piacenza.

A cura di Antonio Palma

Quattro dirigenti del sindacato autonomo Si Cobas sono stati arrestati dalla polizia nelle prime ore di oggi, martedì 19 luglio, a Piacenza su ordine dell'autorità giudiziaria che ha emesso per loro un ordine di custodia a cautelare ai domiciliari per una serie di reati come associazione a delinquere, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio.

A renderlo noto è lo stesso sindacato di base spiegando che le accuse riguardano le attività dei sindacalisti nell'ambito delle proteste, degli scioperi e dei picchetti nel settore della logistica di Piacenza fra il 2014 e il 2021.

I quattro arrestati sono il coordinatore nazionale Si Cobas Aldo Milani e tre dirigenti piacentini del sindacato: Mohamed Arafat, Carlo Pallavacini e Bruno Scagnelli.

"Tale castello accusatorio sarebbe scaturito dagli scioperi condotti nei magazzini della logistica di Piacenza dal 2014 al 2021: secondo la procura tali scioperi sarebbero stati attuati con motivazioni pretestuose e con intenti ‘estorsivi', al fine di ottenere per i lavoratori condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale" sostengono dla sindacato autonomo che si è mobilitato e invita iscritti e lavoratori a" contattare i rispettivi coordinamenti provinciali per concordare le iniziative da intraprendere" per chiedere l'immediata libertà per i quattro sindacalisti.

"Sul banco degli imputati figurano tutte le principali lotte e mobilitazioni condotte in questi anni: GLS, Amazon, FedEx-TNT, ecc. È evidente che ci troviamo di fronte all'offensiva finale da parte di stato e padroni contro lo straordinario ciclo di lotte che ha visto protagonisti decine di migliaia di lavoratori che in tutta Italia si sono ribellati al caporalato e condizioni di sfruttamento brutale" sostengono ancora dal sindacato.

Dalla Procura di Piacenza al momento non sono stati resi noti dettagli sulle indagini e gli arresti ma è stata indetta una conferenza stampa in Questura con i magistrati in tarda mattinata.

Tra gli arrestai di oggi figurano anche Carlo Pallavicini e Mohamed Arafat, già arrestati nel marzo scorso sempre in relazione ai picchetti e poi agli scontri con la polizia nell'ambito delle proteste per maggiori diritti ai lavoratori nel settore della logistica del Piacentino. Anche in quel caso le accuse erano di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravata, violenza privata e occupazione di suolo pubblico.

Gli arresti erano stati poi revocati dal tribunale del Riesame ma con loro erano finiti indagati molti altri lavoratori e sindacalisti che hanno partecipato in questi mesi alle proteste. Non a caso la notizia di oggi segue di 24 ore la sentenza del Consiglio di Stato che ha revocato il foglio di via emesso dalla Questura di Piacenza contro un altro responsabile del SI Cobas a cui era stato notificato dopo uno sciopero al magazzino Amazon di Castel San Giovanni.