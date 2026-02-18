Schianto tra scuolabus pieno di bimbi e auto: paura sulla provinciale, piccoli presi in carico dal 118

Il luogo dell’incidente dello scuolabus a Sassocorvaro

Brutto incidente stradale nel primissimo pomeriggio di oggi a Sassocorvaro, in provincia di Pesaro Urbino. Uno scuolabus carico di bambini di ritorno da scuola si è scontrato con un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia in un violento impatto frontale. Lo schianto ha causato il ferimento dell'automobilista al volante, una donna del posto, mentre diversi bambini sbalzati dai sedili sono stati presi in carico dal personale sanitario e condotti al pronto soccorso per accertamenti.

Lo schianto intorno alle 13 in località Mercatale, in via Provinciale, mentre lo scuolabus trasportava a casa i piccoli alunni dopo l'uscita da scuola. Per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta di marcia schiantandosi frontalmente con l'autobus. L'impatto è stato così violento che la donna al volante è rimasta incastrata nell'abitacolo e la parte anteriore del bus è stata pesantemente danneggiata.

Si è innescato anche un principio di incendio che però è stato immediatamente contenuto dai pompieri. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorsi tra vigili del fuoco, personale sanitario del 118 con tre ambulanze e forze dell'ordine. La squadra di pompieri del distaccamento di Macerata Feltria ha provveduto all'estrazione della conducente dell'autovettura, in collaborazione con il personale del 118, affidandola poi alle cure dei sanitari che hanno provveduto al suo trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Urbino. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Fortunatamente solo escoriazioni e contusioni per i piccoli a bordo dello scuolabus. Alcuni sono stati comunque presi in carico dal 118 e trasportati in via precauzionale in ospedale per accertamenti e per escludere altre conseguenze. Sul luogo dell'incidente stradale anche i carabinieri di Urbino che si sono occupati di rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dello schianto.