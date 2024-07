video suggerito

Schianto tra quattro moto e auto a Oristano: Giovanni, Mario, Roberto morti durante la gita in moto Le tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto sabato in Sardegna, sulla Provinciale 11 nel comune di Paulilatino, stavano rientrando dopo una gita in moto quando è avvenuto l'impatto con un'auto guidata da un giovane del posto. Lo schianto ha generato un rogo di vaste proporzioni che ha richiesto il supporto di tre canadair.

Mario Sedda di 31 anni, Roberto Daga di 27 anni e Giovanni Melis di 30 anni, sono loro le tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto sabato in Sardegna sulla Provinciale 11 nel comune di Paulilatino, in provincia di Oristano che ha scatenato anche un enorme incendio. Tre amici che condividevano la passione delle moto e avevano approfittato della giornata di sole per fare un giro in sella alle loro due ruote.

Una giornata di divertimento e spensieratezza che si è trasformata in un inferno ieri quando, per cause ancora da accertare, c’è stato un violento scontro tra auto e moto che ha innescato anche un grosso incendio. La tragedia tra tarda mattinata e primo pomeriggio di ieri, sabato 6 luglio, sulla strada tra e Paulilatino e Ula Tirso, spesso frequentata dai motociclisti durante i weekend.

Coinvolti quattro moto e un'auto, il cui schianto ha trasformato quel tratto di strada in un vero e proprio scenario infernale. L’impatto devastante intorno alle 13.30 quando il gruppo di amici stava tornando verso Paulilatino dopo la gita nei dintorni. A innescare l’incidente mortale lo scontro tra una delle moto e un’auto, una Mercedes che procedeva nel senso opposto di marcia. Per motivi da chiarire, la vettura e la motocicletta si sono toccate dopo uno dei dossi che caratterizza il rettilineo in quel tratto di provinciale, innescando una carambola mortale che ha coinvolto anche le altre moto in arrivo.

Oltre alle tre vittime, nello schianto sono rimasti feriti anche un altro motociclista del gruppo e il conducente dell'auto, entrambi di Paulilatino come due dei centauri che hanno perso la vita. Orribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori con detriti sparsi ovunque, persone sull’asfalto e un vasto incendio lungo la campagna circostante.

La benzina fuoriuscita dai mezzi distrutti, infatti, ha generato un rogo di vaste proporzioni che ha richiesto il supporto di tre Canadair del Corpo forestale, due Superpuma e un elicottero, oltre alle squadre a terra, per essere spento.