Rischia di essere travolto da un’auto mentre è in moto, 16enne la insegue e conducente lo aggredisce Un ragazzino di 16 anni ha rischiato di essere travolto da un’auto mentre era in sella alla sua moto a Sulmona. Dopo la manovra, l’adolescente ha inseguito la vettura per scattarle una foto e il conducente lo ha aggredito, strappandogli il cellulare dalle mani e dileguandosi. Indagano i carabinieri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzino di 16 anni è stato aggredito mentre si trovava in sella alla sua moto in viale Europa a Sulmona. Secondo i carabinieri, l'adolescente sarebbe stato mandato fuori strada da un uomo alla guida di un'auto che aveva effettuato una brusca manovra.

Subito dopo, il 16enne avrebbe inseguito l'auto per scattare una foto alla targa della vettura. A quel punto il conducente del mezzo è sceso dalla macchina e ha schiaffeggiato il ragazzino, strappandogli il cellulare per poi fuggire. Il 16enne si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona dove gli sono state refertate lesioni guaribili in cinque giorni.

Ora sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Sulmona, comandati dal maggiore Toni Di Giosia. Ancora non si hanno notizie sulle generalità dell'aggressore che a quanto pare era alla guida di un'auto di grossa cilindrata e che sarebbe fuggito a tutta velocità.

In aggiornamento