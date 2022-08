Schianto sull’autostrada Ivrea-Santhià, distrutta famiglia: morti padre, madre e figlio 15enne Nel devastante impatto feriti gravemente anche i tre occupanti dell’altra vettura coinvolta. La tragedia sulla bretella Ivrea-Santhià, nel tratto tra Albiano e Settimo Rottaro.

A cura di Antonio Palma

immagine di archivio

Tre morti, una intera famiglia distrutta e tre feriti in gravi condizioni, è il tragico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla bretella autostradale a Ivrea, in Piemonte.

Il dramma nel la prima serata di oggi, martedì2 agosto, sulla bretella Ivrea-Santhià che collega le autostrade A4 Torino – Aosta e A5 Torino – Milano.

Erano circa le 19 quando, all'altezza del chilometro 12 della Bretella autostradale, per motivi ancora tutti da accertare, due vetture si sono scontrate violentemente nel tratto tra Albiano e Settimo Rottaro.

Coinvolte nel terribile incidente stradale una Fiat Panda ed una Toyota Yaris che si sono scontrate sulla corsia che conduce ad Ivrea. L'impatto tra i due veicoli è stato così devastante che le due vetture sono andate completamente distrutte e una è finita anche fuori carreggiata, nel fossato a lato dell'autostrada.

Le tre vittime viaggiavano tutte su quest'ultima vettura, una Fiat Panda. Si tratta di padre, madre e figlio quindicenne. A causa dell'urto due di loro sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e recuperati dai soccorritori tra i rovi del fossato. Per loro inutili i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

Nel devastante impatto feriti gravemente anche i tre occupanti dell'altra vettura. Estratti dall'abitacolo contorto dell'auto dai pompieri, sono stati portai immediatamente all'ospedale di Novara con l'elisoccorso fatto arrivare sul posto dalla centrale del 118

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'incidente. Da una prima ipotesi, si ipotizza che una delle due vetture possa aver invaso l'altra carreggiata in un tratto di bretella dove i due sensi di marcia non sono separati da guardrail ma solo da una striscia di prato pianeggiante.