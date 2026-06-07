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Scendono dal bus e iniziano a litigare: 24enne accoltellato davanti al padre a Muggia, aggressore ha 19 anni

La vittima ha 24 anni, è stata accoltellata davanti al padre che era andato a prenderlo. Fortunatamente non è grave: se la caverà in una ventina di giorni.
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A cura di Susanna Picone
Immagine di repertorio
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Scendono dall’autobus su cui entrambi viaggiavano, iniziano a litigare in strada prendendosi a pugni, a calci, a bottigliate fino a quando uno dei due non estrae anche un coltello e lo usa contro il suo “rivale”. È quanto andato in scena ieri sera, sabato 6 giugno, davanti alla stazione delle corriere di piazzale Curiel, a Muggia, Trieste.

A scontrarsi due ragazzi giovanissimi: quello che ha estratto il coltello ha diciannove anni, la vittima ne ha solo pochi in più, ventiquattro. Entrambi i giovani sarebbero di Trieste e l’accoltellamento, a quanto ricostruito, è avvenuto davanti al padre del ragazzo rimasto ferito. L’uomo, infatti, era andato alla stazione dei bus per andare a prendere il figlio che stava tornando e, quando si è accorto della lite in strada, ha anche cercato di dividerli ma invano.

Il ventiquattrenne sarebbe stato raggiunto da almeno tre coltellate in diverse parti del corpo, fortunatamente però non è grave. Portato all’ospedale di Cattinara, dove sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Trieste, il ragazzo se la caverà in una ventina di giorni.

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Intanto il diciannovenne era scappato dopo l’aggressione, ma dopo non molto sarebbe stato individuato dai carabinieri. Stando a quanto ricostruito finora, la violenta lite sarebbe sorta forse per motivi di gelosia, ma quanto accaduto è ancora da chiarire. Da quanto risulta, il fatto sarebbe stato ripreso dalle telecamere. Sul caso stanno indagando i carabinieri: la Procura aprirà un fascicolo per lesioni.

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