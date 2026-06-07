Scendono dal bus e iniziano a litigare: 24enne accoltellato davanti al padre a Muggia, aggressore ha 19 anni

La vittima ha 24 anni, è stata accoltellata davanti al padre che era andato a prenderlo. Fortunatamente non è grave: se la caverà in una ventina di giorni.

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Scendono dall’autobus su cui entrambi viaggiavano, iniziano a litigare in strada prendendosi a pugni, a calci, a bottigliate fino a quando uno dei due non estrae anche un coltello e lo usa contro il suo “rivale”. È quanto andato in scena ieri sera, sabato 6 giugno, davanti alla stazione delle corriere di piazzale Curiel, a Muggia, Trieste.

A scontrarsi due ragazzi giovanissimi: quello che ha estratto il coltello ha diciannove anni, la vittima ne ha solo pochi in più, ventiquattro. Entrambi i giovani sarebbero di Trieste e l’accoltellamento, a quanto ricostruito, è avvenuto davanti al padre del ragazzo rimasto ferito. L’uomo, infatti, era andato alla stazione dei bus per andare a prendere il figlio che stava tornando e, quando si è accorto della lite in strada, ha anche cercato di dividerli ma invano.

Il ventiquattrenne sarebbe stato raggiunto da almeno tre coltellate in diverse parti del corpo, fortunatamente però non è grave. Portato all’ospedale di Cattinara, dove sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Trieste, il ragazzo se la caverà in una ventina di giorni.

Intanto il diciannovenne era scappato dopo l’aggressione, ma dopo non molto sarebbe stato individuato dai carabinieri. Stando a quanto ricostruito finora, la violenta lite sarebbe sorta forse per motivi di gelosia, ma quanto accaduto è ancora da chiarire. Da quanto risulta, il fatto sarebbe stato ripreso dalle telecamere. Sul caso stanno indagando i carabinieri: la Procura aprirà un fascicolo per lesioni.