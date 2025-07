“Scendi o finisce male”: aizza il cane contro una ragazza e le ruba l’auto, il video che ha portato all’arresto

Ha aizzato il cane contro una ragazza per portarle via l’auto e poi si è dato alla fuga a bordo del veicolo. È successo lo scorso 14 maggio a Firenze. Nei giorni scorsi l’uomo, 41 anni, è stato arrestato dalla polizia. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica della rapina e a individuare il responsabile anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona.

Le immagini del video che ha portato all’arresto del 41enne.

Ha aizzato il cane contro una ragazza per portarle via l'auto e poi si è dato alla fuga a bordo del veicolo. È successo lo scorso 14 maggio nel quartiere di Novoli, a Firenze. Nei giorni scorsi l'uomo, un italiano di 41 anni, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare in carcere con l'accusa di rapina.

Gli investigatori della Squadra mobile, che hanno lavorato sulle indagini relative all'accaduto, sono riusciti a ricostruire con esattezza la dinamica del fatto e a individuare il presunto responsabile anche grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

In un video diffuso dalla Polizia è stata ripresa tutta la scena e le immagini hanno confermato il racconto della vittima, una ragazza italiana di 24 anni.

La 24enne aveva riferito che l'uomo, dopo essersi avvicinato a lei, che si trovava alla guida del mezzo mentre parcheggiava la sua Fiat Panda in via Alli Maccarani, aveva aizzato il cane di grossa taglia, di razza Dobermann, che portava al guinzaglio per costringerla a scendere dalla vettura.

La ragazza ha cercato di chiudersi nell'auto per sfuggire all'uomo e all'animale, ma il suo tentativo si è rivelato vano. L'altro, stando alla ricostruzione fornita dalla 24enne, l'avrebbe minacciata e strattonata, costringendola a uscire dall'abitacolo, utilizzando anche il cane come strumento di intimidazione.

"Se non scendi, finisce male", le avrebbe detto. La giovane, impaurita, si è allontanata dal luogo dell'accaduto, mentre il 41enne è fuggito a bordo del veicolo rubato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, hanno portato all'identificazione del presunto autore della rapina. I poliziotti della Squadra Mobile, dopo aver raccolto gli elementi necessari, hanno proceduto con l'arresto dell'uomo, che è stato condotto in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.