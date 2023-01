Scende dal treno e partorisce alla stazione di Cuneo: la mamma aiutata dal personale ferroviario Una donna ha partorito lunedì pomeriggio alla stazione ferroviaria di Cuneo. Dopo essere scesa dal treno ha iniziato ad accusare le prime doglie ma non è riuscita a raggiungere l’ospedale, così ad aiutarla ci ha pensato il personale ferroviario.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Non ha fatto in tempo a scendere dal treno, appena giunto in stazione, che ha iniziato ad accusare le prime doglie che in pochi minuti l'hanno portata a partorire proprio lì, lungo i binari. È accaduto ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Cuneo dove una donna ha dato alla luce una bambina. Le due sono state poi trasportate in ospedale.

La donna, di origini nigeriane e già madre di quattro figli, è stata assistita dal personale delle ferrovie, che dopo aver capito quanto stava accadendo ha chiamato il 118 chiedendo l'assistenza del personale sanitario. La donna intanto è stata fatta accomodare all'interno della sala d'aspetto del binario 1.

Era appena arrivata alla stazione di Cuneo a bordo di un treno proveniente da Torino. “Pensavamo tutti che fosse entrata soltanto in travaglio – il racconto di Antonetta Rafariello, operatrice addetta alle pulizie – invece, poco dopo, dall’ascensore, chi era più vicino ha sentito il neonato strillare. Si tratta di una bambina”.

Leggi anche I funerali di Benedetto XVI il 5 gennaio a San Pietro: celebrerà papa Francesco

Quando i soccorritori sono però giunti sul posto, il parto era già avvenuto. “Io mi sono affrettata a porgere una maglia – ha continuato la donna – raccomandandomi che tenessero la piccola più al caldo possibile”. Madre e bambina sono stati così trasportati all'ospedale Santa Croce di Cuneo, mentre il papà ha assistito la moglie sia durante il parto sia dopo in ospedale.

Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri per raccogliere le testimonianze e ricostruire l'accaduto.