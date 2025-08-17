Scattano le ricerche per due ragazzi dispersi in mare, ritrovati poche ore dopo: erano nel loro alloggio

Alcuni bagnanti hanno visto una coppia di ragazzi tuffarsi in mare senza riemergere e hanno temuto il peggio. Ma, dopo circa due ore di ricerche, i due sono stati trovati nel loro alloggio, sani e salvi. È successo oggi, domenica 17 agosto, a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

Guardia Costiera – immagine di repertorio

È successo a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Secondo quanto è stato ricostruito, l'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, intorno alle 14, per una coppia di turisti, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 20, di nazionalità austriaca, dispersi nelle acque della zona denominata Ufficio 13.

A lanciare l'allarme, come già anticipato, sono stati alcuni bagnanti che, non vedendoli riemergere e fare ritorno a riva e vedendo i loro documenti di riconoscimento ed effetti personali abbandonati sulla spiaggia, hanno fatto scattare le operazioni di ricerca con natanti della Guardia Costiera, un elicottero e altri mezzi e persone.

Sul posto sono intervenuti due battelli e una motovedetta della Guardia Costiera, mentre dall’alto l'elicottero, decollato dalla base di Campoformido, ha sorvolato la costa pattugliando a bassa quota il tratto di mare interessato.

Ma, dopo circa due ore, l'allarme per la scomparsa in mare della coppia è rientrato. I due sono stati infatti individuati nel loro alloggio, dove erano rientrati e stavano riposando.

Le loro condizioni di salute sono buone e non hanno vissuto alcun problema. Nonostante abbia creato momenti di grande apprensione, la vicenda si è conclusa, fortunatamente, in maniera positiva.