Scappa per evitare gli abusi, torna e viene molestata dal padre: “Mi violenta da quando avevo 14 anni” La denuncia della ragazza, ora maggiorenne, ha portato alle indagini dei carabinieri e della Procura di Firenze durante le quali sono stati raccolti numerosi elementi probatori a carico del genitore, arrestato e condotto in carcere.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne ai danni della figlia, oggi una ragazza 19enne.

Nei confronti dell’uomo il Gip del Tribunale dei Firenze ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura del capoluogo toscano che ha coordinato le indagini dei carabinieri avviate dopo la denuncia della stessa ragazza.

L’inchiesta infatti è stata avviata dai militari lo scorso mese di giugno quando la presunta vittima si è rivolta a loro per denunciare le violenze che avrebbe subito per anni all’interno delle mura domestiche ad opera del genitore.

La ragazza ha racconto di essere stata vittima di abusi sessuali dalla tenera età, quando ancora non aveva compiuto i 14 anni. Abusi che, stando al suo racconto, sarebbero poi andati avanti per anni.

Violenze a cui la ragazza non è potuta sfuggire, oppressa da quel mondo domestico, fino alla maggiore età. Appena compiuto i 18 anni, infatti, la ragazza ha deciso di allontanarsi dalla casa di famiglia proprio per evitare le attenzioni morbose del padre e lo ha denunciato

In questo modo la ragazza pensava di essersi messa alle spalle quei terribili anni ma quando è tornata a casa, invece, ha subito un nuovo tentativo di violenza sessuale, avvenuto alla fine del 2022, che l’ha spinta definitivamente ad allontanarsi dalla famiglia e accettare la collocazione in una casa protetta per persone vittime d'abuso.

Le indagini, coordinate dal pool specializzato nei reati contro le fasce deboli della Procura della Repubblica di Firenze, intanto hanno raccolto numerosi elementi probatori a carico dell’uomo che è stato arrestato nelle scorse ore e condotto nel carcere di Sollicciano.