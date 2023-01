Scappa da visita psichiatrica e aggredisce persone a caso in strada: pensionato ridotto in coma L’aggressione in strada a Pisa. Il giovane, un 24enne, è stato infine bloccato dalla polizia e arrestato con l’accusa di tentato omicidio di un uomo di 74 anni e per lesioni personali gravissime e permanenti ai danni di un 36enne.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Pisa quando un giovane con evidenti disturbi mentali è scappato durante una visita psichiatrica e ha aggredito persone a caso in strada, pestandole a sangue.

Il giovane un 24enne è stato infine bloccato dalla polizia e arrestato con l'accusa di tentato omicidio di un uomo di 74 anni e per lesioni personali gravissime e permanenti ai danni di un 36enne.

Durante la fuga, infatti, sulla sua strada il 24enne ha incrociato il pensionato, aggredendolo selvaggiamente e senza motivo con calci e pugni.

Dopo i primi colpi al volto, il 74enne è caduto a terra ma questo non ha fermato il 24enne che ha continuato a colpirlo con calci alla testa fino a ridurlo in con condizioni gravissime.

Sorte analoga è toccata anche all'altro passante 36enne, che è intervenuto in difesa del pensionato per allontanare l'aggressore ma è stato colpito a sua volta con violenza, tanto da rimediare diverse ecchimosi e la perdita di alcuni denti.

Il 74enne è stato poi soccorso dal personale del 118 e a lungo rianimato sul posto prima di essere trasportato all'Ospedale di Cisanello in coma. Le sue condizioni sono definite estremamente critiche dai medici che si sono riservati la prognosi.

In ospedale è finito anche il 24enne dopo che il pubblico ministero di turno ha ordinato il suo trasferimento, in stato di arresto, nel reparto di psichiatria dell'ospedale pisano dove si trova tuttora piantonato dalla polizia.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, l'aggressore, proveniente da fuori provincia e con conclamati problemi di natura psichiatrica, era stato portato oggi dal padre a Pisa per una visita dallo specialista psichiatrico che lo segue. Si trovava nella sala di attesa dello studio quando, intorno alle 15, ha approfittato dell'allontanamento momentaneo del padre, che era andato in bagno, ed è scappato in strada dove ha aggredito i passanti.