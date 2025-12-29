Scambia l’amico per un cinghiale e gli spara al torace durante una battuta di caccia: morto 58enne

Nuovo incidente di caccia a Oliena, a Nuoro. La vittima è l’allevatore 58enne Andrea Puddu. È la seconda vittima di caccia in un giorno.

Nuoro incidente di caccia: a Nuoro un uomo spara e uccide l’amico

Nuovo incidente di caccia in provincia di Nuoro: muore un allevatore di 58 anni a Oliena. Si chiamava Andrea Puddu ed è deceduto ieri, domenica 28 dicembre, nel corso di una battuta di caccia nelle campagne di Sa Serra, a Oliena, nel Nuorese.

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente. Il compagno di caccia che era con lui probabilmente avrebbe notato un movimento tra i cespugli e pensato fosse un cinghiale. Ha quindi fatto fuoco, colpendo l'amico al torace. A nulla è valso l'intervento dei soccorsi chiamati dagli amici che si trovavano lì: il 58enne è deceduto sul posto.

La tragedia si è consumata intorno alle ore 16.30, quando la battuta di caccia volgeva ormai al termine. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Oliena e di Nuoro, i quali hanno raccolto i primi rilievi per fare luce sull'esatta dinamica di quanto accaduto.

Si tratta del secondo incidente di caccia avvenuto domenica. Nella stessa giornata, a Frosinone, il 74enne Luigi Rotondo è morto dopo essere stato travolto dal cinghiale al quale aveva appena sparato.

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dall'associazione Vittime della caccia, nel corso della stagione venatoria 2025/2026, con dati riferibili fino al 31 ottobre, risultano già 29 persone colpite da armi da caccia e da chi la pratica e 7 morti. L'associazione registra come di consueto anche le dinamiche ricorrenti come colpi sparati a caso, cadute con l’arma carica, scarsa visibilità o negligenza.