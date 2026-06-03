Scooter fuori strada a Manfredonia, morto 14enne e ferito amico di 15 anni: “Impennavano senza casco”

Un 14enne è morto in un incidente con scooter a Manfredonia (Foggia). Sarebbe stato provocato dalla velocità e da una manovra errata, forse un’impennata. Ferito anche l’amico alla guida, un 15enne. Nessuno dei due indossava il casco, riferiscono le forze dell’ordine.

Immagine di repertorio.

Un ragazzino di 14 anni è morto in un incidente con scooter avvenuto alla periferia della città di Manfredonia, in provincia di Foggia, nella serata di ieri, martedì 2 giugno. Stando a quanto è stato ricostruito, il minore sarebbe morto in un incidente autonomo, e non in uno scontro con un'auto come appreso in un primo momento.

Contrariamente alle prime informazioni apprese, infatti, la vittima era a bordo come passeggero di un motociclo guidato da un amico di 15 anni, che è rimasto ferito a sua volta. Il mezzo sarebbe uscito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

L'incidente, stando alla ricostruzione ipotizzata finora dalla polizia stradale che sta eseguendo i rilievi, potrebbe essere stato provocato dalla velocità sostenuta a cui il mezzo procedeva e a causa di un manovra errata del conducente, forse un'impennata. Nessuno dei due, a quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbe indossato il casco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con elisoccorso e ambulanza, ma per uno dei due ragazzi non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

A perdere la vita, sempre stando ai primi accertamenti, sarebbe il 14enne passeggero del mezzo, mentre il conducente, 15enne è rimasto ferito ed elitrasportato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sarebbero gravi.

Sul posto si sarebbero verificati momenti di forte tensione tra i parenti dei due ragazzini, che hanno reso necessario l'intervento delle forze di polizia.

Sul posto sono stati svolti accertamenti e rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. "Una doccia fredda, una tragedia immensa – ha dichiarato il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca – Sono vicino alle famiglie".

"Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di A.S., il ragazzo di 14 anni che ha tragicamente perso la vita ieri sera nel terribile incidente avvenuto in località Posta del Fosso", ha scritto invece in un post su Facebook il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco.

"Non esistono parole che possano colmare il vuoto lasciato da una perdita così giovane e così ingiusta. Di fronte a un dolore tanto grande, tutta la comunità sipontina si stringe in un abbraccio silenzioso ai genitori, ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. – ha aggiunto – Il mio pensiero va anche al ragazzo rimasto ferito nell’incidente, con l’augurio di una pronta e completa guarigione".