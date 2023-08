Video di

Scalano la statua del David in Piazzale Michelangelo: il video diffuso sui social A Firenze alcuni ragazzi, di cui non si conosce l’identità, si sono arrampicati sulla statua posta vicino al noto belvedere. La scena è stata ripresa dai presenti e il video è stato pubblicato su Instagram.

A cura di Eleonora Panseri

Frame del video in cui alcuni ragazzi "scalano" la statua del David in piazzale Michelangelo a Firenze

A pochi giorni dal caso dei due turisti tedeschi che hanno imbrattato le colonne del Corridoio Vasariano, a Firenze un nuovo episodio di vandalismo, questa volta diffuso sui social. Protagonisti del gesto alcuni ragazzi, di cui non si conosce l'identità, che hanno deciso di "scalare" la copia della statua del David di Michelangelo.

La riproduzione si trova davanti al belvedere di Piazzale Michelangelo, luogo noto ai turisti per la vista mozzafiato sulla città che offre. Il video dell'episodio è stato pubblicato ieri, giovedì 24 agosto, dalla pagina Instagram "Welcome to Florence". Nelle immagini condivise sul social è sera e già all'inizio del video si scorge una ragazza in piedi sul basamento della stata, aggrappata alla gamba della statua. Mentre scorrono i secondi del filmato, viene raggiunta da un secondo ragazzo con una maglietta bianca.

Accanto ai due sembra esserci anche una terza persona. In sottofondo si sentono i commenti dei presenti e di chi ha girato il video. Il tono è tra il divertito e lo sconvolto. E si sente una ragazza commentare: "No, vabbè, è una follia, ragazzi".

Episodi simili a quello dell'altra sera a Firenze sono avvenuti anche a Milano alcune settimane fa. All'alba di venerdì 11 agosto due ragazzi si sono arrampicati sul Duomo, riuscendo quasi a raggiungere la statua della Madonnina, simbolo della città. Gli autori del gesto, giovani francesi di 18 e 20 anni che hanno intrapreso la scalata per pubblicare i video fatti con il cellulare sui social, sono stati subito fermati dalle forze dell'ordine e denunciati.

Altro caso quello dei ragazzi che sono saliti sulla Galleria Vittorio Emanuele, sempre in piazza del Duomo, e hanno vandalizzato il monumento la sera di lunedì 7 agosto. I tre giovani writers si sono arrampicati e hanno scritto i loro tag con vernice verde e azzurra. I presenti hanno ripreso la scena, poi diffusa sui social, molti dei quali hanno manifestato dissenso con fischi e insulti.