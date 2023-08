Il video dei due ragazzi che si arrampicano sul Duomo di Milano e raggiungono quasi la Madonnina Due ragazzi si sono arrampicati sulla guglia maggiore del Duomo a Milano arrivando appena sotto la Madonnina verso le 6 di oggi venerdì 11 agosto.

A cura di Giorgia Venturini

All'alba di oggi venerdì 11 agosto due ragazzi si sono arrampicati sulla guglia del Duomo a Milano arrivando appena sotto la Madonnina. Dalle prime informazioni risulterebbero due francesi tra i 18 e i 20 anni. Per ora non sembra collegato questo episodio con il murales in Galleria.

I due ragazzi sono scesi di loro spontanea volontà

Stando alle prime informazioni ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli agenti della polizia locale di Milano attorno alle 6.10. Subito sono scattati i soccorsi: poco dopo i due ragazzi sono stati bloccati e denunciati. Ora procedono le indagini per capire quanto accaduto e soprattutto come i due giovani siano riusciti a salire sul tetto e arrampicarsi. Certo è che i due sono scesi di loro spontanea volontà dopo il richiamo dalla polizia locale: sono ora in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria.

Nessun collegamento con l'imbrattamento della Galleria

A spiegare quanto successo è l'assessore Marco Granelli che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato immagini e video: "Questa mattina alle 6.10 agenti della Polizia Locale di Milano hanno visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del Duomo, hanno dato l'allarme, posizionandosi attorno al Duomo. Scesi sono stati, identificati e fermati: sono francesi. Dopo prime verifiche non sembra esserci alcun rapporto con l'imbrattamento della Galleria. Ora sono stati denunciati. Anche stamattina la Polizia Locale era presente ed è intervenuta".