Chi sono i due giovani francesi che all’alba hanno scalato il Duomo di Milano e raggiunto la Madonnina I due ragazzi di 18 e 20 anni che all’alba della mattina di oggi, venerdì 11 agosto, hanno scalato il duomo di Milano sono originari di Digione in Francia: sarebbero praticanti amatoriali del parkour.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno 18 e 20 anni i due giovani francesi che questa mattina hanno scalato il Duomo di Milano fino a raggiungere quasi la Madonnina sulla guglia maggiore, simbolo della città. Ad avvistarli per primi sono stati gli agenti della polizia locale poco dopo le 6 di oggi venerdì 11 agosto. I due giovani sono poi scesi di loro spontanea volontà e sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria: nei loro confronti è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento. Si tratterebbero di giovani stranieri, non avrebbero alcun legame con quelli che hanno imbrattato la galleria Vittorio Emanuele II.

Chi sono i due climber francesi

Dai primi accertamenti è emerso che i due ragazzi, originari di Digione in Francia, non appartengono a gruppi organizzati di climber: sarebbero infatti praticanti amatoriali del parkour. Non sono stati trovati in possesso di bombolette, così come non avevano nessuna intenzione poi di calarsi con il paracadute. Forse il loro unico obiettivo era quello che riprendere la loro scalata e pubblicare i video su Instagram.

La scalata del duomo di Milano per i social

Tutto quindi poi sarebbe finito sui social: i due climber infatti sono stati trovati in possesso di cellulari e fotocamere. Gli agenti della polizia locale hanno analizzato i loro telefoni e all'interno avrebbero trovato i video di altre loro scalate in città. Come riporta il Corriere della Sera, sono state trovate foto dell'arrampicata alla Tour Eiffel di Parigi. Per loro ora è scattata la denuncia: dovranno rispondere di deturpamento e imbrattamento. Intanto i tecnici della Veneranda Fabbrica sono al lavoro per verificare eventuali danni.